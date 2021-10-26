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Подведены итоги городских соревнований по ориентированию «Загадки эколого-краеведческой тропы»

Новости
Подведены итоги городских соревнований по ориентированию «Загадки эколого-краеведческой тропы»

В субботу, 23 октября, в городском парке культуры и отдыха состоялись городские соревнования по ориентированию «Загадки эколого-краеведческой тропы».

В мероприятии приняли участие 35 команд из
20 общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

В рамках соревнований участники должны были с помощью спортивной карты отыскать контрольные пункты, на которых нужно было ответить на вопросы по краеведению и экологии Саратова.

Чтобы победить, необходимо было набрать наибольшее количество баллов, затратив при этом наименьшее время для преодоления дистанции.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Младшая возрастная группа:

1 место – МАОУ «Гимназия № 1»

2 место – МОУ «СОШ № 52»

3 место – МОУ «Лицей № 47» и МУДО «ЦТКСП»

Старшая возрастная группа

1 место – МОУ «Гимназия № 58»

1 место – МАОУ «ФТЛ №1»

2 место – МАОУ «Лицей «Солярис»

3 место – МОУ «СОШ №44»