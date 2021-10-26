Подведены итоги городских соревнований по ориентированию «Загадки эколого-краеведческой тропы»
В субботу, 23 октября, в городском парке культуры и отдыха состоялись городские соревнования по ориентированию «Загадки эколого-краеведческой тропы».
В мероприятии приняли участие 35 команд из
20 общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
В рамках соревнований участники должны были с помощью спортивной карты отыскать контрольные пункты, на которых нужно было ответить на вопросы по краеведению и экологии Саратова.
Чтобы победить, необходимо было набрать наибольшее количество баллов, затратив при этом наименьшее время для преодоления дистанции.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
Младшая возрастная группа:
1 место – МАОУ «Гимназия № 1»
2 место – МОУ «СОШ № 52»
3 место – МОУ «Лицей № 47» и МУДО «ЦТКСП»
Старшая возрастная группа
1 место – МОУ «Гимназия № 58»
1 место – МАОУ «ФТЛ №1»
2 место – МАОУ «Лицей «Солярис»
3 место – МОУ «СОШ №44»