Подведены итоги городских соревнований по ориентированию «Загадки эколого-краеведческой тропы»

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В мероприятии приняли участие 35 команд из20 общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.В рамках соревнований участники должны были с помощью спортивной карты отыскать контрольные пункты, на которых нужно было ответить на вопросы по краеведению и экологии Саратова.Чтобы победить, необходимо было набрать наибольшее количество баллов, затратив при этом наименьшее время для преодоления дистанции.По итогам соревнований места распределились следующим образом:Младшая возрастная группа:1 место – МАОУ «Гимназия № 1»2 место – МОУ «СОШ № 52»3 место – МОУ «Лицей № 47» и МУДО «ЦТКСП»Старшая возрастная группа1 место – МОУ «Гимназия № 58»1 место – МАОУ «ФТЛ №1»2 место – МАОУ «Лицей «Солярис»3 место – МОУ «СОШ №44»