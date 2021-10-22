В Москве пройдет фестиваль детских любительских театральных коллективов «ОБРАЗ»
В Центральном театре кукол им. С.В. Образцова в Москве с 22 по 24 октября пройдет первый фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ».
Его участниками станут коллективы из разных российских регионов, в числе которых Московская область, Иркутск, Сочи и Москва. Ожидается представление как экспериментальных, так и традиционных кукольных постановок.
Сопредседатель фестиваля, директор Театра им. С.В. Образцова Елена Булукова назвала главной ценностью фестиваля возможность для любительских коллективов стать участниками единого профессионального театрального пространства страны. Преподаватели и ребята из многих городов России смогут приобрести новые знания, общаясь с мастерами сцены, познакомиться друг с другом, поделиться и обменяться опытом. Сегодня, когда многие школьники вынуждены долгое время находиться в изоляции из-за пандемии, особенно важна вовлеченность в единый творческий процесс.
Помимо широкой фестивальной программы организаторы заявили о проведении в рамках фестиваля серии мастер-классов для участников события. Также преподаватели детских творческих коллективов смогут принять участие в заседании круглого стола.