Молодые сотрудники Саратовского НПЗ провели экологическую акцию «Чистый лес»

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Сохранение окружающей среды для будущих поколений является одной из основ, на которой строится корпоративная культура НК «Роснефть». В 2020 году была разработана и утверждена корпоративная концепция экологического развития. Она содержит основные постулаты природоохранной деятельности Компании в области устойчивого развития и направлена на достижение экологических целей России на период до 2030 года.Акцией «Чистый лес» сотрудники Саратовского НПЗ присоединились ко всероссийскому субботнику «Зеленая Россия». Проект нацелен на объединение общества идеей сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание.В этом году акция "Чистый лес" стала уже двенадцатой экологической инициативой работников Саратовского НПЗ. В этот раз они очистили от мусора около одного гектара соснового бора.Молодой специалист Саратовского НПЗ Рустам Ахмедханов каждый год принимает участие в акции. Молодые специалисты всегда работают с энтузиазмом. "Очень приятно находиться в такой сплоченной команде и сообща приносить пользу людям и окружающей среде, - признается Рустам Ахмедханов. Радость участникам акции приносит и осознание того, что они приводят в порядок одно из самых популярных мест отдыха жителей Заводского района.В вопросе благоустройства и озеленения Заводского района у коллектива Саратовского НПЗ большие планы. Не за горами акция «Чистый берег» по уборке песчаной косы в поселке Увек. По инициативе молодых специалистов на предприятии проводится акция «Батарейки, сдавайтесь!». В специальных контейнерах на проходных предприятия можно оставить отработавшие свой срок элементы питания. До конца года планируется собрать и передать на утилизацию более ста килограммов батареек. Параллельно на заводе был дан старт акции по сбору пластиковых крышек.