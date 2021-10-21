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14:25 | 21 октября
В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Саратовской области закрыты десять школ и два детсада
13:23 | 21 октября
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В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Саратовской области закрыты десять школ и два детсада

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По данным на 21 октября в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией полностью закрытых учреждений нет.

В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией частично закрыты:

– 30 классов в 30 школах (Аткарский – 2, Балашовский – 2, Екатериновский – 1, Саратов – 25), в них 858 учащихся и 22 педагога переведены на дистанционный режим обучения.

– 38 групп в 26 детских садах (Аткарский - 2, г. Саратов – 24).

– 15 групп в четырех профорганизациях (Ртищевский район – 1, г. Саратов – 3), в них 301 студент переведен на дистанционный режим обучения.

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью и частично закрытых профорганизаций нет.

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты:

– 10 школ (Аткарский – 1, Балашовский – 3, Воскресенский – 1, Екатериновский – 1, Калининский – 4), в них 1455 обучающихся переведены на дистанционный режим обучения,

– 2 детских сада (Калининский район – 1, Петровский район – 1).

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом частично закрыты:

– 55 классов в 23-х школах (Аткарский – 2, Базарно-Карабулакский – 2, Балашовский – 6, Балтайский – 2, Екатериновский – 1, Калининский – 1, Красноармейский – 1, Марксовский – 1, Хвалынский - 1, Петровский – 3, Ровенский – 2, г. Саратов -1), в них 1155 учащихся переведены на дистанционный режим обучения,

– 6 групп в 3-х детских садах (Аткарский – 1, Петровский – 2), в них 119 воспитанников.

В восьми вузах области на дистанционное обучение переведены 208 групп.
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