HH.ru: В Саратовской области компании за год снизили расходы на закупку средств защиты от Covid-19

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Опрос проводился с 4 сентября по 7 октября 2021 среди представителей компаний-работодателей Приволжского ФО, в том числе, из Саратовской области.Опрос показал, что за год компании стали тратить меньше денег на закупку средств защиты от Covid-19 для обеспечения своих сотрудников (маски, дезинфектанты, рециркуляторы воздуха и пр.). Так, в течение 2020 года затраты на закупку таких средств в расчете на одного сотрудника исходя из среднесписочной численности персонала в 43% компаний составляли от 5 до 10 тысяч рублей, а в 2021 году число компаний, которые тратят эту сумму, снизилось в два раз, до 21%. В текущем году затраты большинства (43%) компаний ПФО составляют от 1 до 5 тысяч рублей. Количество компаний, которым покупка средств защиты от Covid-19 обходится на сумму свыше 10 тысяч рублей, за год практически не изменилось: в 2020 таких компаний было 38%, в 2021 – 36%.В каждой третьей (в 2020 – 32%, в 2021 – 29%) компании количество выданных больничных листов по заболеванию Covid-19 составило в среднем от 1 до 10 штук. За год снизилось число компаний, в которых было выдано от 10 до 20 больничных по Covid-19: в 2020 это была каждая пятая компания, в 2021 – каждая шестая. Выросло число компаний, сотрудникам которых не было выдано ни одного больничного по Covid-19, с 25% в 2020 до 30% в 2021.Большинство больничных по Covid-19 по по-прежнему выдается сроком от 7 до 14 дней – в 2020 году их было 60%, в 2021 – 65%. При этом снизилось число больничных на срок от 14 до 21 дня – с 34% до 30%. И лишь 5% больничных выдаются на срок до 6 дней.