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Железнодорожный переезд на станции Багаевка в Саратовской области будет временно закрыт 21 октября

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В связи с ремонтными работами с 15:00 до 18:00 21 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – Красный Текстильщик).

Объезд возможен через переезд на 16 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой Багаевка – Александровка).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
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