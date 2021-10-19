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Водители стали чаще пассажиров соблюдать масочный режим

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В Саратове состоялась очередная проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте. В проверке помимо представителей министерства транспорта и полиции участвовали и журналисты.

На пересечении улицы Вавилова и Мирного переулка ревизоры искали водителей и пассажиров общественного транспорта, игнорирующих предписания Роспотребнадзора.

За время рейда не было замечено ни одного водителя маршрутного такси без маски. Это свидетельствует о том, что подобные мероприятия показали свою эффективность.

Тем не менее, среди пассажиров общественного транспорта все еще есть граждане, которые халатно относятся к мерам по противодействию распространения коронавирусной инфекции, которые указаны в Постановлении Правительства Саратовской области № 208-П.

В ходе рейда сотрудники полиции за отсутствие масок на лице задержали двух пассажиров и проводили в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Также сотрудники министерства и правоохранительных органов проводили с гражданами разъяснительные беседы о необходимости ношения средств защиты в транспорте и других общественных местах.

«Сегодня, как мы видим, абсолютно все водители соблюдают масочный режим. Также и пассажиры стали чаще надевать маски в маршрутках. Это говорит об эффективности подобных мероприятий», - подвел итоги рейда Олег Буреев, заместитель начальника отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и административной практики областного министерства.

Накануне, 14 октября, за время рейдовых мероприятий было составлено 99 протоколов об административных правонарушениях по ст. 20.6.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, из которых – 5 в отношении водителей. За сегодняшний день по итогам проверочных мероприятий составлено 89 протоколов на граждан-нарушителей в Саратове и Энгельсе.