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SuperJob: В Саратове каждый третий житель хочет усилить меры по борьбе с коронавирусом

Новости


Рост заболеваемости COVID-19 заставляет власти регионов принимать новые противоэпидемические меры. Жители каких городов нуждаются в них больше всего, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В Саратове усиления мер по борьбе с коронавирусом поддерживает 35% опрошенных: «Переводите людей на удаленную работу — освободится общественный транспорт, вот и снизили проценты заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по дороге на работу/с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте». При этом 43% опрошенных в городе выступили против, а 22% горожан затрудняются ответить.

Чаще всего о необходимости усиления противовирусных мер говорят жители Челябинска и Самары (по 37%): «Повсеместная вакцинация!»; «Нужен коллективный иммунитет». В Воронеже, Екатеринбурге и Уфе необходимость усиления мер защиты от COVID-19 очевидна для 31% опрошенных: «Всем чихать на коронавирус, надо сильно все ужесточать». На введении новых мер защиты и профилактики настаивают и 29% нижегородцев. В Волгограде, Казани и Новосибирске усилить работу по борьбе с распространением инфекции считают крайне необходимым по 27% опрошенных, в Красноярске — 26%.

В Москве усиления мер хотела бы четверть респондентов: «Люди расслабились, ходят без масок, много болеющих, чихающих и кашляющих». В Санкт-Петербурге — 24% опрошенных: «Переводите людей на удаленную работу — освободится общественный транспорт, вот и снизили проценты заболевших. Иначе это не работает. Большинство заболевает либо по дороге на работу/с работы в общественном транспорте, либо на рабочем месте».

В Омске сторонников усиления мер также 24%. В Перми — 21%. Меньше всего согласных с ужесточением противовирусных мер — в Ростове-на-Дону и Краснодаре (19 и 20% соответственно).

Время проведения: 1—12 октября 2021 года