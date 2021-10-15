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В лесхозе Саратовской области показали весь процесс заготовки леса от сухостоя до готовой доски

Новости


Министерство природных ресурсов и экологии региона показало процесс лесозаготовки в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Деревья, подлежащие сносу в ходе санитарных рубок и рубок ухода для оздоровления лесов, используют на благо человека.

В лесах проводится распиловка деревьев, валка, погрузка на тяжелую технику, затем сруб отправляется на пилораму, которая расположена в лесхозах области. Здесь проходит весь процесс заготовки – от транспортировки сухостоя до превращения материала в готовые доски. Такие работы нужны и необходимы для оздоровления саратовских лесов.

Перед вырубкой проводится лесопатологическое исследование деревьев, которое осуществляет Центр защиты леса. Только после получения разрешения, лесоводы могут приступить к вырубке сухостоя.

«Это оздоровительные мероприятия, без них мы бы не увидели наш красивый здоровый лес. В рамках общехозяйственной деятельности по сохранению лесов региона проводятся мероприятия по санитарной рубке деревьев, выпиливается неликвидная древесина, сухостой, сломанные деревья. Мы их вывозим из леса и перерабатываем на пилораме. Более качественная древесина используется на пиломатериал, неликвид — уходит на дрова. Изготавливаем небольшой объем изделий, который раскупается местным населением», - рассказал директор Саратовской межрайонной лесосеменной станции Михаил Сулюкин.

Он уточнил, что такая работа ведется круглогодично, лесхозами проводятся выборочные рубки и рубки ухода, большой объем работы выпадает на летний период. В данном лесничестве более 1000 куб. метров леса переработают с начала года и до его завершения.

«Саратовская область относится к малолесным регионам, площадь лесов составляет всего 6,3% от территории области, однако согласно показателям определяющим эффективность региона в нацпроекте «Экология» по восстановлению лесов мы в лидерах, у нас их высаживают и сохраняют в 2,5 раза больше, чем вырубают и теряют при пожарах», - отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Сейчас перед министерством стоит задача увеличить лесистость региона.

«Эта задача решается. Мы высаживаем более 2000 гектаров леса ежегодно, а теперь и принимаем земли за счет вывода их из сельхозоборота. Непригодные для сельского хозяйства территории мы переводим в земли лесного фонда. В Вольском районе мы уже получили 1300 гектар и планируем их под посадку. Получить готовый лес можно за 6-7 лет. Высаживаем мы в рамках нацпроекта «Экология» ведущие лесообразующие породы - сосну и дуб. В соотношении 70% к 30%», - уточнил первый заместитель начальника управления лесного хозяйства Денис Трошин.