В Саратовской области будет увеличено количество проверок по соблюдению противоэпидемиологических мер в торговых объектах

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Министерство экономического развития области напоминает о необходимости соблюдения в объектах торговли и общественного питания масочного режима, введенного на территории региона постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».Кроме того, для исполнения требований Роспотребнадзора на предприятиях потребительского рынка министерство рекомендует обеспечить установку санитайзеров в доступных для потребителей местах, а также создать достаточный запас масок и дезинфицирующих средств для персонала.Обращаем внимание, что количество профилактических мероприятий, направленных на проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых объектах будет увеличено.За несоблюдение требований Роспотребнадзора нарушители будут привлечены к административной ответственности. Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе за несоблюдение масочного режима, предусмотрена статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.Общие требования к работе организаций во время пандемии новой коронавирусной инфекции можно посмотреть на сайте Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по ссылке: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php.