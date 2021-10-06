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«Автодор» выиграл первый матч сезона

Новости


Саратовская команда стартует с победы в Единой Лиге ВТБ 2021/22. Счет игры «Калев» (Таллин, Эстония) – «Автодор» (Саратов) - 93:97.

«Команда баскетболистов из Таллина - одна из принципиальных соперников саратовцев. Лидером матча стал разыгрывающий Кенни Чери, набравший 28 очков и сделавший 6 результативных передач. Счет 97:93! Так держать!», - поддержал саратовскую команду министр Александр Абросимов.

«Очень важно, что мы начинаем сезон с победы, - поделился впечатлениями главный тренер «Автодора» Эмиль Райкович. - Впереди домашний матч с «Локомотивом», и нам нужно добавлять в уверенности с каждой игрой, именно поэтому победа на выезде крайне важна для нас».

Следующая игра в рамках регулярного чемпионата пройдет в Саратове 10 октября в 17.30 на базе ледового дворца спорта «Кристалл». Соперником саратовской команды станет «Локомотив-Кубань» (Краснодар).