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Саратовская область находится на восьмом месте в России по тиражу изданных книг

Новости


Саратовская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе и восьмое место в России по тиражу изданных книг. Об этом на постоянно действующем совещании сообщила министр информации и печати Светлана Бакал.

Показатели выпуска книг и брошюр в регионе по данным Российской книжной палаты составляют свыше 759 тысяч экземпляров (или 922 наименования).

Министр Светлана Бакал рассказала о работе по поддержке книгоиздания в области. Так, в год 60-летия полета первого человека в космос при поддержке министерства информации и печати области вышли три саратовских издания: книга-альбом «Вверх, в небо!», переиздание В. Россошанского «Феномен Гагарина» на русском и английском языках и Ю. Песикова «12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин. Встречи. Беседы. Фотографии». Издания вышли в свет общим тиражом более 3 тысяч экземпляров и переданы в библиотеки области.

Продолжается реализация крупного издательского проекта – Книга Памяти Саратовской области. В текущем году за счет областного бюджета вышел в свет 37-й том Книги Памяти Саратовской области «Они сражались за Родину на фронте и в тылу» (тираж 1000 экземпляров). Среди перспективных задач Светлана Бакал обозначила работу по созданию электронной Книги Памяти Саратовской области.

В регионе прошел конкурс среди издателей и авторов на издание социально значимой литературы. Было решено поддержать 5 изданий, каждому из которых выделено 100 тысяч рублей целевой субсидии из средств областного бюджета.

По итогам конкурса среди издателей и авторов «Лучшие книги 2020 года» из 95 наименований книг, брошюр и альбомов выбрали 17 лучших, общая сумма выданных премий составила 185 тысяч рублей.

При организационной и информационной поддержке Правительства области в октябре в седьмой раз прошла международная книжная выставка-ярмарка «Волжская волна», инициированная Приволжской книжной палатой. 70 издательств из 30 регионов России, а также Республика Беларусь и Украина представили на «Волне» лучшие образцы художественной, детской, учебной, научно-популярной, справочно-энциклопедической литературы. В рамках выставки было проведено свыше 50 мероприятий.