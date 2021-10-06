Саратовская область находится на восьмом месте в России по тиражу изданных книг

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Показатели выпуска книг и брошюр в регионе по данным Российской книжной палаты составляют свыше 759 тысяч экземпляров (или 922 наименования).Министр Светлана Бакал рассказала о работе по поддержке книгоиздания в области. Так, в год 60-летия полета первого человека в космос при поддержке министерства информации и печати области вышли три саратовских издания: книга-альбом «Вверх, в небо!», переиздание В. Россошанского «Феномен Гагарина» на русском и английском языках и Ю. Песикова «12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин. Встречи. Беседы. Фотографии». Издания вышли в свет общим тиражом более 3 тысяч экземпляров и переданы в библиотеки области.Продолжается реализация крупного издательского проекта – Книга Памяти Саратовской области. В текущем году за счет областного бюджета вышел в свет 37-й том Книги Памяти Саратовской области «Они сражались за Родину на фронте и в тылу» (тираж 1000 экземпляров). Среди перспективных задач Светлана Бакал обозначила работу по созданию электронной Книги Памяти Саратовской области.В регионе прошел конкурс среди издателей и авторов на издание социально значимой литературы. Было решено поддержать 5 изданий, каждому из которых выделено 100 тысяч рублей целевой субсидии из средств областного бюджета.По итогам конкурса среди издателей и авторов «Лучшие книги 2020 года» из 95 наименований книг, брошюр и альбомов выбрали 17 лучших, общая сумма выданных премий составила 185 тысяч рублей.При организационной и информационной поддержке Правительства области в октябре в седьмой раз прошла международная книжная выставка-ярмарка «Волжская волна», инициированная Приволжской книжной палатой. 70 издательств из 30 регионов России, а также Республика Беларусь и Украина представили на «Волне» лучшие образцы художественной, детской, учебной, научно-популярной, справочно-энциклопедической литературы. В рамках выставки было проведено свыше 50 мероприятий.