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Готовится открытие большой выставки картин «Хвалынское притяжение – 2021»

Новости


13 октября 2021 года в 18.00 в Саратовском областном Доме работников искусств открывается традиционная художественная выставка «Хвалынское притяжение – 2021». Открытие выставки по итогам хвалынских пленэров — это всегда знаковое событие в культурной жизни Саратова.

Проведению Хвалынского пленэра-2021 предшествовала огромная работа Саратовского областного Дома работников искусств, Боголюбского художественного училища при поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева, Правительства Саратовской области, министерства культуры, администрации Хвалынского муниципального района и Поволжского отделения Российской академии художеств по организации фестиваля.

Участниками V Межрегионального фестиваля творчества "Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина" в этом году стали представители Московского художественного института имени В.И. Сурикова, Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова, Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова, Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, творческого объединения художников "Колесо" и др. Большая группа студентов художественного факультета ВГИКа впервые проходила учебную практику в Хвалынске.

Выступая на заключительном мероприятии в Хвалынске, вице-президент Российской академии художеств К.В. Худяков отметил, что V фестиваль «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина» организован с учетом насущных пожеланий художников: «Во всем ощущается забота и поддержка Правительства Саратовской области и лично губернатора Валерия Васильевича Радаева. Молодые ребята, несмотря на аномальную летнюю жару, честно трудились две творческих недели. Прошли серьезные испытания, многому научились с точки зрения художественного ремесла. Год от года культура и уровень пленэрного искусства растет. Выставка - яркое свидетельство того, что фестиваль развивается. Можно говорить, что в Хвалынске формируется базис для будущей саратовской художественной школы».

На открытии выставки в большом зале Дома работников искусств будет представлен документальный фильм саратовского кинорежиссера Марины Селивановой о прошедшем Межрегиональном фестивале творчества «Хвалынские этюды К.С.Петрова-Водкина». Среди приглашенных - участники Хвалынских этюдов – художники, педагоги и студенты саратовского художественного училища им. Боголюбова.