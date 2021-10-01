В Саратове открылась VII Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна-2021»

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Фестиваль стал одним из главных ежегодных культурных событий Саратовской области и соседних регионов. По программе запланировано проведение семинаров, презентаций, круглых столов, встреч с известными писателями, авторами и деятелями культуры.Саратов – традиционно читающий город, город студентов, его жители и гости питают к книге неподдельный интерес. Одним из приоритетных направлений в культурной политике Правительства области является поддержка и развитие литературных традиций, продвижение книги и чтения.От имени регионального Правительства гостей поприветствовала министр информации и печати Светлана Бакал и поздравила всех присутствующих с началом работы ярмарки «Волжская волна» в Саратове.В адрес организаторов, участников и гостей «Волжской волны – 2021» поступили поздравительные телеграммы, в том числе от имени Президента Российского книжного союза Сергея Степашина. «Пропагандируя великое значение книги, «Волжская волна» на протяжении семи лет собирает интереснейших авторов и издателей и является ярким событием интеллектуальной жизни региона. Участников фестиваля ждут увлекательные встречи с писателями, поэтами, издателями; знакомство с прекрасными книгами; радость общения с живым печатным словом, обретение сопричастности к литературному творчеству», – говорится в обращении Сергея Степашина.Посетить ярмарку и познакомиться с создателями прекрасных и уникальных издательских работ могут все желающие. Книжная выставка продолжит работу на Театральной площади Саратова по 3 октября, ежедневно с 10.00 до 20.00.Завтра состоятся творческие встречи с известными авторами – поэтом Владимиром Вишневским, создательницей детских сказок Анной Гончаровой, а также презентации книг «Испанская волна» (издательство «Русский мир»), «Разбой и клады низового Поволжья» (г.Саратов), проектов издательской программы Правительства Москвы. В 15.00 на основной сцене состоится награждение победителей областного конкурса «Лучшие книги 2020 года».Все мероприятия будут проведены с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике и распространению коронавирусной инфекции.