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Школьные маршруты в Саратовской области проверяют на безопасность

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Специалисты минтранса совместно с общественниками объезжают региональные трассы, на которых в этом году велись работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и по которым проходят школьные маршруты.

Одним из таких объектов стала дорога «Хвалынск - Ивановка - Алексеевка». Здесь завершены основные строительно-монтажные работы на участке протяженностью 13 км. Сейчас специалисты готовят документы к приемке объекта. По этому участку как раз проходят школьные маршруты: от Хвалынска до Ивановки и от Хвалынска до Подлесного. В следующем году планируется привести в нормативное состояние оставшуюся часть дороги – свыше 14 км.

«Теперь дети едут до школы с комфортом, на хорошем автобусе, это очень радует. Я с мужем тоже каждый день добираюсь по этой дороге на работу в Хвалынск. Движение стало быстрее и в то же время безопаснее», - отметила представительница родительского комитета Екатерина Мамыкина.

Эта трасса также сделает более безопасным и удобным маршрут для тех жителей Хвалынска, которые отправляются в Саратов. Она идет параллельно федеральной трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград», и некоторое расстояние можно будет преодолеть по хорошей дороге, не выезжая на оживленную федеральную магистраль.

«Школьные маршруты – это один из факторов, который влияет на то, чтобы та или иная дорога была включена в список ремонта. Списки формируются и утверждаются каждый год. В 2021году таких объектов, по которым проходят школьные маршруты, порядка 30-ти. 19 из них – в Саратове», - отметил зам. начальника отдела строительства, ремонта и эксплуатации дорог «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства» Игорь Абрамов.