В Саратовской области в беззаявительном порядке продлена выплата пособия на детей до 16 лет

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Сегодня на заседании Саратовской областной Думы принят закон, предусматривающий продление беззаявительного порядка предоставления ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет (на обучающихся в общеобразовательных организациях – до 18 лет).Выплата пособия будет продлена по 31 марта следующего года 72 тысячам получателей на 118 тысяч детей. Закон принят в целях усиления социальной защиты семей с детьми в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Ранее выплата данного пособия уже продлевалась по 30 сентября 2021 года.Напомним, что базовый размер пособия составляет 463,42 руб. Право на его получение имеют граждане, среднедушевой доход которых за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в области (9844 руб.).Для продления выплаты пособия на ближайшие полгода заявления от жителей области не требуются. Однако для того, чтобы пособие выплачивалось и далее (после 31 марта 2022 года), получателям необходимо в в любое время в период с октября этого года и по март следующего года подать в учреждение социальной поддержки населения или многофункциональный центр соответствующее заявление. Учреждения соцподдержки будут приглашать получателей для подачи заявления, не дожидаясь истечения срока выплаты, чтобы избежать образования очередей.Также на заседании областной Думы были приняты поправки в закон «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области», предусматривающие возможность использования средств регматкапитала на покупку жилья независимо от использования средств федерального материнского капитала.Благодаря поправкам в закон появится возможность использовать региональный капитал на покупку жилья одновременно с социальной либо денежной выплатой на приобретение жилого помещения, которая производится молодым семьям и многодетным семьям министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.