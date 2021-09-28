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SuperJob:Семь из десяти жителей Саратова считают, что не добьются успехов в карьере в родном городе

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Пандемия коронавируса осложнила карьерное развитие специалистов из разных регионов: в большинстве российских мегаполисов по сравнению с доковидным периодом снижается число жителей, считающих город лучшим для своей карьеры.

Исключением стали лишь Новокузнецк, Барнаул, Махачкала, Томск и Москва. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1500 представителей экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 жителей других крупных городов.

В Саратове лишь 15% жителей считают свой город лучшим для построения карьеры, тогда как 69% утверждают обратное. Еще 16% затруднились ответить на этот вопрос. С каждым годом все меньше саратовцев видят свое успешное карьерное будущее в родном городе, например, в 2014 таких было 25%, в 2018 – 23%, в 2020 – 19%, а в 2021 – 15%.

С точки зрения возможностей для карьеры Москва остается лучшим городом России (это отметил 71% ее жителей). Второе место по-прежнему за Санкт-Петербургом (63%), третье — за Казанью (53%). В пятерку лидеров входят также Тюмень и Екатеринбург: как лучшее место для своего карьерного роста их оценили 49% и 48% жителей соответственно.

Сложнее всего строить карьеру сегодня в Волгограде (лишь 13% волгоградцев считают этот город благоприятным для своего профессионального развития), Омске (14%) и Саратове (13%)

По сравнению с прошлогодним рейтингом лучших городов для карьеры, оценки большинства российских мегаполисов снизились. Рост наметился лишь в нескольких городах. 7 процентных пунктов прибавил Новокузнецк, на сегодняшний день 27% жителей считают город лучшим с точки зрения карьерных перспектив. По всей видимости, повышение оценок Новокузнецка связано с резким ростом мировых цен на уголь — это незамедлительно привело в движение экономику угледобывающего региона.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом стали чаще воспринимать свои города как лучшие для карьеры жители Барнаула (зафиксирован рост на 5 п.п.), Махачкалы (на 4 п.п.) и Томска (на 3 п.п.).