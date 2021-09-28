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Пчеловоды области обсудили тренды развития пчеловодства на международном симпозиуме

Новости


Пчеловоды Саратовской области приняли участие в международном онлайн-симпозиуме «Глобальные тренды развития пчеловодства».

В мероприятии, приуроченном 50-летней годовщине проведения Конгресса Апимондии в Москве, в онлайн-формате встретились представители органов власти, ведущие ученые в области генетики, здоровья пчел, экономики пчеловодства и практикующие пчеловоды.

В рамках деловой программы участники обсудили вопросы развития пчеловодства в регионах России, здоровья и методов защиты пчел, затронули темы выхода отрасли на международные рынки, предоставление пчеловодам мер господдержки, ряд других тем.

В научной части симпозиума прозвучали доклады из 17-ти стран. Россия была представлена Республикой Башкортостан, Саратовской, Московской, Рязанской, Тюменской, Курской, Челябинской областями, Алтайским, Краснодарским, Камчатским краями, Удмуртской республикой.

Председатель Регионального отделения «Промышленные пчеловоды России», к.б.н. Дмитрий Маслов выступил с докладом «Резервы увеличения производства меда в условиях Саратовского региона – опыт внедрения малоформатных типов ульев».

«Получилось ответить на все вопросы, это подчеркивает интерес к докладу. Очень приятно, что о нашей работе в публицистике на пчеловодческую тематику так широко известно. Статья имеет много отзывов, и они позитивны», - отмечает Дмитрий Маслов.

Международный онлайн-симпозиум стал мероприятием, способствующим подготовке к 47-му Конгрессу Апимондия 2022 года, который пройдет в начале сентября 2022 года в Уфе.