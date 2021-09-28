С сегодняшнего дня учащиеся Саратова и восемнадцати районов области переведены на дистанционное обучение
В соответствии с предложением заместителя главного государственного санитарного врача по Саратовской области в связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение.
"В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, с целью снижения риска заражения респираторными инфекциями и сохранения здоровья детей и педагогов минобразования области рекомендует ввести ограничительные мероприятия и организовать обучение с применением дистанционных технологий среди школьников 1-11 классов в образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с 27 сентября по 11 октября в следующих крупных городах области и отдельных районных центрах: г. Саратов, г. Энгельс, г. Вольск, г. Маркс, г. Хвалынск, г. Ртищево, г. Пугачев, г. Аркадак, г. Красный Кут, г. Калининск, г. Петровск, р.п. Татищево, р.п. Самойловка, р.п. Базарный Карабулак, р.п. Мокроус, р.п. Лысые горы, с. Балтай, р.п. Дергачи, п. Светлый.
Эта вынужденная мера позволит сохранить здоровье детей и педагогов, нормализовать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Переход на дистанционное обучение предлагается точечно - только в крупных городах и районных центрах, где ситуация с заболеваемостью стоит наиболее остро. Остальные учреждения всех муниципальных районов продолжают работать в традиционном очном режиме. В них недопустимо проведение массовых мероприятий с участием обучающихся. Кроме того, в каждом продолжающем работу учреждении необходимо усилить контроль за выполнением противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Напоминаем, что на сайте Минпросвещения России отдельный раздел посвящен организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий, где представлены все бесплатные образовательные платформы и электронные ресурсы для обучения по школьной программе, а также по дополнительному образованию.
Педагоги и родители могут обращаться по вопросам обучения по телефону круглосуточной "горячей линии" минобразования области - 8(8452) 49-21-07. Специалисты готовы консультировать по вопросам обучения", - сообщают специалисты регионального министерства Саратовской области.