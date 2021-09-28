С сегодняшнего дня учащиеся Саратова и восемнадцати районов области переведены на дистанционное обучение

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"В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, с целью снижения риска заражения респираторными инфекциями и сохранения здоровья детей и педагогов минобразования области рекомендует ввести ограничительные мероприятия и организовать обучение с применением дистанционных технологий среди школьников 1-11 классов в образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с 27 сентября по 11 октября в следующих крупных городах области и отдельных районных центрах: г. Саратов, г. Энгельс, г. Вольск, г. Маркс, г. Хвалынск, г. Ртищево, г. Пугачев, г. Аркадак, г. Красный Кут, г. Калининск, г. Петровск, р.п. Татищево, р.п. Самойловка, р.п. Базарный Карабулак, р.п. Мокроус, р.п. Лысые горы, с. Балтай, р.п. Дергачи, п. Светлый.Эта вынужденная мера позволит сохранить здоровье детей и педагогов, нормализовать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Переход на дистанционное обучение предлагается точечно - только в крупных городах и районных центрах, где ситуация с заболеваемостью стоит наиболее остро. Остальные учреждения всех муниципальных районов продолжают работать в традиционном очном режиме. В них недопустимо проведение массовых мероприятий с участием обучающихся. Кроме того, в каждом продолжающем работу учреждении необходимо усилить контроль за выполнением противоэпидемических и профилактических мероприятий.Напоминаем, что на сайте Минпросвещения России отдельный раздел посвящен организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий, где представлены все бесплатные образовательные платформы и электронные ресурсы для обучения по школьной программе, а также по дополнительному образованию.Педагоги и родители могут обращаться по вопросам обучения по телефону круглосуточной "горячей линии" минобразования области - 8(8452) 49-21-07. Специалисты готовы консультировать по вопросам обучения", - сообщают специалисты регионального министерства Саратовской области.