В рамках акции "Сохраним лес" в Саратовской области планируется высадить более 350 тысяч сеянцев

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В мероприятии приняли участие представители молодёжных организаций, студенты СГАУ им. Н. Вавилова, СГУ им. Н. Чернышевского, представители лесничеств и лесхозов области, а также почётный гость - начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский.«Мероприятия по высадке саженцев организуются уже третий год. В стране стоит задача посадить 70 млн деревьев. И я уверен, мы с нею справимся. Саратовский регион - значимый в ПФО. Здесь достаточно успешно реализуются мероприятия по лесовосстановлению. Мы посетили Новобурасский лесной питомник, и по итогам увиденного там я предложил обеспечивать лесным материалом не только Саратовскую область, но и другие регионы страны. Результат же наших сегодняшних посадок мы сможем оценить уже на следующий год", - отметил Александр Орнатский.Всего сегодня в ходе акции было высажено более 2 тысяч сеянцев различных пород деревьев, в том числе с закрытой корневой системой.«Такие саженцы у нас выращиваются на территории Макаровского и Красноармейского лесничеств. Подобная корневая система способствует высокой приживаемости, что в нашем малолесном регионе очень важно. Каждый сеянец имеет большое экологическое значение. Восстановление лесов является для нас приоритетной задачей», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин и пригласил жителей присоединиться к акции.