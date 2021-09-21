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На Всероссийском первенстве по юношескому автомногоборью победу одержала команда Саратовской области

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В Уфе (Республика Башкортостан) завершилось Всероссийское первенство по юношескому автомногоборью.

Юноши и девушки в возрасте 14-17 лет соревновались в профессиональных навыках фигурного вождения, знаниях правил дорожного движения и в конкурсе командной замены запасного колеса.

В соревнованиях приняли участие 140 юных спортсменов в составе 35 команд из 31 региона России.

Победители определялись в командном и личном зачетах по нескольким номинациям: «Визитная карточка», «Знание правил дорожного движения», «Замена запасного колеса», «Умение по фигурному вождению автомобиля».

По итогам соревнований команда многофункционального учебного центра Саратовской области заняла первое место по скоростному маневрированию в командном зачете. В личном зачете по скоростному маневрированию воспитанник центра Вишневский Максим занял второе место.