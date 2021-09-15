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HH.ru: Каждая пятая компания Саратовской области отказывала соискателям из-за зарплатных ожиданий

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Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) выяснили, по каким причинам в 2021 году работодатели чаще всего отказывали соискателям в принятии на работу.

Основной причиной отказа в трудоустройстве в Саратовской области является гостинг (резкое «исчезновение» соискателя без каких-либо объяснений). Стоит отметить, что по данному показателю регион занимает второе место по стране, уступая лишь Ульяновской области. На эту причину приходится почти половина (47,4%) случаев непринятия на работу. Отказ от трудоустройства со стороны самих кандидатов подтверждает обострившуюся конкуренцию за персонал – сейчас в Саратовской области в целом на рынке труда приходится всего 4 резюме на вакансию, при норме 5-6 резюме на предложение. Чаще всего гостинг встречается в индустрии фитнеса и красоты, среди юристов и в строительной сфере.

На втором месте, по данным Talantix, оказались отказы из-за неподходящей квалификации и навыков (31,4%). В 20% случаев соискателям отказывают в трудоустройстве из-за несоответствия зарплатных ожиданий кандидата предлагаемой вакансии. Чаще всего страдают от того, что не могут предложить соискателям ту зарплату, которую они просят, производители мясной продукции, розничные сети, системные интеграторы, предприятия по автоматизации технологических и бизнес-процессов, ИТ-консалтинг. Реже всего с завышенными зарплатными ожиданиями соискателей на свои вакансии сталкиваются агентства недвижимости, производители детского питания, деревообрабытвающие предприятия, а также студии теле-, радиовещания и звукозаписи. Эту причину отказа в трудоустройстве озвучили каждому третьему соискателю, искавшему работу в сфере транспорта и логистики, высшем менеджменте, науке и образовании, туризме и HoReCa, а также специалистам без опыта работы и студентам.