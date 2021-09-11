В Саратове состоялся очередные ярмарки выходного дня

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Ярмарочная торговля – это реальная возможность обеспечить горожан качественной и экологически чистой продукцией местных товаропроизводителей по приемлемым ценам.В предстоящую субботу, 11 сентября, реализация сельскохозяйственной продукции традиционно будет осуществляться на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка по адресу Московское шоссе, 61.Режим работы торговых площадок – с 08.00 до 16.00.Саратовцы и гости города смогут приобрести мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыбу, домашнюю птицу, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, а также мед.Кроме этого, в соответствии с постановлением администрации МО «Город Саратов» на Театральной площади города с 1 июня по 30 сентября организована ярмарка по продаже плодоовощной и ягодной продукции. Ярмарка начинает работу в 08.00.По вопросам работы торговых площадок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.