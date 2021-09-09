Железнодорожный переезд на станции Багаевка в Саратовской области будет временно закрыт 10 сентября

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Объезд возможен через переезд на 16 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой Багаевка – Александровка).Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.