Железнодорожный переезд на станции Багаевка в Саратовской области будет временно закрыт 10 сентября
В связи с ремонтными работами с 8:00 до 12:00 10 сентября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – Красный Текстильщик).
Объезд возможен через переезд на 16 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой Багаевка – Александровка).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.