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Лесных пожаров в Саратовской области за минувшие выходные не зафиксировано

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За отчетный период с 3 по 6 сентября на территории лесного фонда Саратовской области пожаров не произошло.

За данный период системой ИСДМ-Рослесхоз зафиксировано 5 термоточек (места повышенной температуры поверхности земли) на площади 15 га, наибольшая площадь их зафиксирована в Краснопартизанском МР - 1 шт. площадью 5 га, в Саратовском МР - 1 шт. площадью 4 га.

«До 31 октября текущего года на землях лесного фонда введен особый противопожарный режим. Это вынужденная мера реагирования на пожароопасную обстановку, направленная на предупреждение лесных пожаров. Особый противопожарный режим предусматривает ряд ограничений, а именно запрет на проезд транспортных средств, на разведение костров на землях лесного фонда и прилегающих территориях, на проведение сельскохозяйственных палов. В этот период проводится усиленное патрулирование территорий лесного фонда. Кроме того, ужесточается наказание за нарушение правил пожарной безопасности, практически вдвое. Для граждан с 1,5-3 тыс. до 4-5 тыс. рублей, с должностного лица с 10-20 тыс. до 20-40 тыс. рублей, с юридического лица – с 50-200 тыс. до 300-500 тыс. рублей», - отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.