Сбер поможет Еврейской автономной области преобразовать приоритетные отрасли экономики и социальной сферы

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Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и Губернатор, Председатель Правительства ЕАО Ростислав Гольдштейн. Соглашение направлено на совместное преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы ЕАО.В документе обозначены такие сферы сотрудничества, как внедрение новых цифровых технологий и автоматизированных систем управления в рамках национальной программы «Цифровая экономика», реализация программ инфраструктурного развития, поддержка малого и среднего предпринимательства, повышение уровня общественной безопасности и правопорядка, внедрение цифровых медицинских технологий, развитие дорожной отрасли и пассажирского транспорта, совершенствование сферы образования, повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса.Стороны планируют применять геоаналитические данные для анализа и мониторинга социально-экономических процессов, использовать новейшие платформенные решения для цифровизации транспортной и социальной сферы, улучшать процессы управления хозяйством для формирования комфортной среды в муниципальных образованиях ЕАО, развивать систему перевозок, внедрять энергосберегающие технологии в системах тепло- и водоснабжения, реализовывать проекты комплексного инфраструктурного развития, повышения качества питьевой воды, снижения уровня загрязнения атмосферы и водоёмов, а также проекты в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе на принципах государственно-частного партнёрства.Обозначены проекты заполнения протоколов медицинских исследований с помощью технологии распознавания речи, автоматизации записи к врачу, внедрения телемедицины и искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Будет модернизирована транспортная модель пассажирских перевозок — в части автоматизации процессов планирования, контроля, диспетчерского управления, систем оплаты проезда и создания интеллектуальной транспортной системы. В сфере образования планируется реализация программ повышения конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений, внедрения современных методов обучения, подготовки и переподготовки кадров, технологий дистанционного образования.Сбер будет участвовать в финансировании данных проектов, а также оказывать региону информационную и консультационную поддержку при внедрении технологических решений.Одна из задач Сбера, сформулированная, в том числе, в нашей Стратегии 2023, — это помощь регионам в цифровой и ESG-трансформации. Это означает нацеленность на поиск и приоритетное внедрение лучшихтехнологических и управленческих решений для повышения качества жизни людей и улучшения экологической обстановки. В соглашении о сотрудничестве с Правительством Еврейской автономной области мы детально прописали все возможные направления нашей совместной работы, итогом которой станет максимально полная реализация ЕАО своего потенциала.Александр ВедяхинПервый заместитель Председателя Правления СбербанкаВ век высоких технологий мир идёт по пути инноваций. Цифровизация систем здравоохранения, социальной защиты, транспортного обслуживания — не только шаг к развитию, но и возможность сделать жизнь людей более комфортной. Сбер сегодня больше, чем просто банк. В его активе различные цифровые проекты, реализация которых будет работать на развитие Еврейской автономной области. Сбер — надёжный партнёр нашего региона. Уверен, что заключённое соглашение только укрепит наше сотрудничество и будет работать на благо жителей области.Ростислав ГольдштейнГубернатор, Председатель Правительства ЕАО