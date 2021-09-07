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Сбер поможет Еврейской автономной области преобразовать приоритетные отрасли экономики и социальной сферы

Новости


На Восточном экономическом форуме Сбер и Правительство Еврейской автономной области заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и Губернатор, Председатель Правительства ЕАО Ростислав Гольдштейн. Соглашение направлено на совместное преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы ЕАО.

В документе обозначены такие сферы сотрудничества, как внедрение новых цифровых технологий и автоматизированных систем управления в рамках национальной программы «Цифровая экономика», реализация программ инфраструктурного развития, поддержка малого и среднего предпринимательства, повышение уровня общественной безопасности и правопорядка, внедрение цифровых медицинских технологий, развитие дорожной отрасли и пассажирского транспорта, совершенствование сферы образования, повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса.

Стороны планируют применять геоаналитические данные для анализа и мониторинга социально-экономических процессов, использовать новейшие платформенные решения для цифровизации транспортной и социальной сферы, улучшать процессы управления хозяйством для формирования комфортной среды в муниципальных образованиях ЕАО, развивать систему перевозок, внедрять энергосберегающие технологии в системах тепло- и водоснабжения, реализовывать проекты комплексного инфраструктурного развития, повышения качества питьевой воды, снижения уровня загрязнения атмосферы и водоёмов, а также проекты в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе на принципах государственно-частного партнёрства.

Обозначены проекты заполнения протоколов медицинских исследований с помощью технологии распознавания речи, автоматизации записи к врачу, внедрения телемедицины и искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Будет модернизирована транспортная модель пассажирских перевозок — в части автоматизации процессов планирования, контроля, диспетчерского управления, систем оплаты проезда и создания интеллектуальной транспортной системы. В сфере образования планируется реализация программ повышения конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений, внедрения современных методов обучения, подготовки и переподготовки кадров, технологий дистанционного образования.

Сбер будет участвовать в финансировании данных проектов, а также оказывать региону информационную и консультационную поддержку при внедрении технологических решений.

Одна из задач Сбера, сформулированная, в том числе, в нашей Стратегии 2023, — это помощь регионам в цифровой и ESG-трансформации. Это означает нацеленность на поиск и приоритетное внедрение лучших

технологических и управленческих решений для повышения качества жизни людей и улучшения экологической обстановки. В соглашении о сотрудничестве с Правительством Еврейской автономной области мы детально прописали все возможные направления нашей совместной работы, итогом которой станет максимально полная реализация ЕАО своего потенциала.

Александр Ведяхин

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

В век высоких технологий мир идёт по пути инноваций. Цифровизация систем здравоохранения, социальной защиты, транспортного обслуживания — не только шаг к развитию, но и возможность сделать жизнь людей более комфортной. Сбер сегодня больше, чем просто банк. В его активе различные цифровые проекты, реализация которых будет работать на развитие Еврейской автономной области. Сбер — надёжный партнёр нашего региона. Уверен, что заключённое соглашение только укрепит наше сотрудничество и будет работать на благо жителей области.

Ростислав Гольдштейн

Губернатор, Председатель Правительства ЕАО