В Саратовской области по вине людей сгорело 2, 3 га леса

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30 августа в 9 км южнее поселка Волково Марксовского района произошел пожар. Сообщение о нем поступило в 10.45. К месту возгорания выдвинулись 11 человек Заволжского лесхоза, сотрудники лесничества, крестьянско-фермерского хозяйства и егеря в количестве 13 человек. При тушении использовалось 8 единиц техники. Площадь пожара составила 2,2 га.Причиной пожара стал приход огня с сопредельной с лесом территории.В тот же день, в 18.30 поступил сигнал о возгорании в 200 метрах от поселка Красный Текстильщик Саратова. Уже через 10 минут на месте ЧП работали лесные пожарные Саратовского лесхоза в количестве 6 человек, применяли 1 пожарную машину.Огонь ликвидировали в 20.00. Площадь пожара составила 0,1 га. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Сегодня, 31 августа, в 500 метрах западнее Вольска произошел лесной пожар. Сигнал о возгорании поступил в 7.00. В 9.25 его ликвидировали. В борьбе с огнем участвовали сотрудники Вольского лесхоза и лесничества, а также сотрудники МЧС – всего 12 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 0,06 га.Угроза населенным пунктам отсутствовала. Все пожары носили низовой характер. Виновники ЧП устанавливаются.