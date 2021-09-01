1 сентября 2021 СРЕДА
Новости
14:38 | 01 сентября
ПФР: Все саратовские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей
13:48 | 01 сентября
Первая в России выставка-комикс открылась в Саратове
13:00 | 01 сентября
В Саратовской области за первое полугодие количество вакансий в сфере «наука, образование» выросло в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом
12:08 | 01 сентября
Эксперты регионального форума педагогических работников сферы культуры обсудили ресурсы и перспективы развития системы художественного образования региона и продвижение нацпроекта «Культура»
11:47 | 01 сентября
Воспитанница школы «РиФ» Маляк Алиева одержала очередную победу на Паралимпиаде
10:50 | 01 сентября
Саратовская область заняла лидирующие позиции по внедрению Платформы обратной связи
09:54 | 01 сентября
В Саратовской области по вине людей сгорело 2, 3 га леса
09:00 | 01 сентября
В эфире просветительского марафона «Новое Знание» будет транслироваться встреча Владимира Путина со школьниками
17:00 | 31 августа
Завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда в Ленинском районе Саратова
16:09 | 31 августа
Обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда» состоится 1 сентября
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области по вине людей сгорело 2, 3 га леса

Новости


Сегодня и вчера лесничие ликвидировали три пожара, возникшие по вине человека на территории лесного фонда Саратовской области. Сотрудники лесхозов и лесничеств сработали быстро и оперативно, не позволив огню распространится дальше.

30 августа в 9 км южнее поселка Волково Марксовского района произошел пожар. Сообщение о нем поступило в 10.45. К месту возгорания выдвинулись 11 человек Заволжского лесхоза, сотрудники лесничества, крестьянско-фермерского хозяйства и егеря в количестве 13 человек. При тушении использовалось 8 единиц техники. Площадь пожара составила 2,2 га.

Причиной пожара стал приход огня с сопредельной с лесом территории.

В тот же день, в 18.30 поступил сигнал о возгорании в 200 метрах от поселка Красный Текстильщик Саратова. Уже через 10 минут на месте ЧП работали лесные пожарные Саратовского лесхоза в количестве 6 человек, применяли 1 пожарную машину.

Огонь ликвидировали в 20.00. Площадь пожара составила 0,1 га. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Сегодня, 31 августа, в 500 метрах западнее Вольска произошел лесной пожар. Сигнал о возгорании поступил в 7.00. В 9.25 его ликвидировали. В борьбе с огнем участвовали сотрудники Вольского лесхоза и лесничества, а также сотрудники МЧС – всего 12 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 0,06 га.

Угроза населенным пунктам отсутствовала. Все пожары носили низовой характер. Виновники ЧП устанавливаются.