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Грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области
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Грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области

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26 августа в 14:07 (мск) на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на 932 км перегона Золотая Степь – Наливная Саратовского региона Приволжской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда №86 Москва – Махачкала с автомобилем «УАЗ Патриот».

Его водитель выехал на железнодорожный переезд ​ при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия погибли три человека, находившиеся в автомобиле. Схода подвижного состава нет. Задержка пассажирского поезда составила более 2 часов.

Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Помните, что, нарушая правила пересечения переездов, вы рискуете собственной жизнью, а также здоровьем пассажиров и железнодорожников.