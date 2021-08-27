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В субботу состоится экофестиваль «Саратовская широта в Горпарке»

Новости


В субботу, 28 августа, в Городском парке Саратова (вход с улицы Рахова и с улицы Чернышевского) состоится экофестиваль «Саратовская широта в Горпарке».

Организаторами мероприятия выступило Саратовское областное отделение «Русского географического общества», молодежный клуб общества, а также географический факультет Саратовского государственного университета.

Целью мероприятия является популяризация экологического образа жизни детей и взрослых, развитие талантов и воспитание бережного отношения к природе.

В программе фестивального дня - поэтические чтения, буккроссинг, настольные игры, квиз, выставки фотографий, книг, картин, сувениров ручной работы, мастер-классы, конкурсы, развлекательно-познавательные площадки для детей.

Фестиваль открыт для горожан и гостей города. Тематические площадки начинают работу с 12.00.

Подробная информация доступна по ссылке https://vk.com/sar_sh2021
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