В субботу состоится экофестиваль «Саратовская широта в Горпарке»
В субботу, 28 августа, в Городском парке Саратова (вход с улицы Рахова и с улицы Чернышевского) состоится экофестиваль «Саратовская широта в Горпарке».
Организаторами мероприятия выступило Саратовское областное отделение «Русского географического общества», молодежный клуб общества, а также географический факультет Саратовского государственного университета.
Целью мероприятия является популяризация экологического образа жизни детей и взрослых, развитие талантов и воспитание бережного отношения к природе.
В программе фестивального дня - поэтические чтения, буккроссинг, настольные игры, квиз, выставки фотографий, книг, картин, сувениров ручной работы, мастер-классы, конкурсы, развлекательно-познавательные площадки для детей.
Фестиваль открыт для горожан и гостей города. Тематические площадки начинают работу с 12.00.
Подробная информация доступна по ссылке https://vk.com/sar_sh2021