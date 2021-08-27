В субботу состоится экофестиваль «Саратовская широта в Горпарке»

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Организаторами мероприятия выступило Саратовское областное отделение «Русского географического общества», молодежный клуб общества, а также географический факультет Саратовского государственного университета.Целью мероприятия является популяризация экологического образа жизни детей и взрослых, развитие талантов и воспитание бережного отношения к природе.В программе фестивального дня - поэтические чтения, буккроссинг, настольные игры, квиз, выставки фотографий, книг, картин, сувениров ручной работы, мастер-классы, конкурсы, развлекательно-познавательные площадки для детей.Фестиваль открыт для горожан и гостей города. Тематические площадки начинают работу с 12.00.Подробная информация доступна по ссылке https://vk.com/sar_sh2021