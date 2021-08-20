Завтра в Саратове состоятся очередные ярмарки выходного дня

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Режим работы торговых площадок - с 8:00 до 16:00.Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, домашняя птица, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед.В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» на Театральной площади с 1 июня по 31 августа организована ярмарка по продаже плодоовощной и ягодной продукции. 21 августа на ярмарку приглашены сельхозтоваропроизводители плодоовощной продукции Татищевского муниципального района. Начало работы ярмарочной площадки –8:00.Сельхозтоваропроизводители Балаковского муниципального района представят свою продукцию на торговой площадке в поселке Елшанка.По вопросам работы торговых площадок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14:00, в будние дни - по телефону 50-70-17.