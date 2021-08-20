20 августа 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 20 августа
Завтра в Саратове состоятся очередные ярмарки выходного дня
16:18 | 20 августа
Завтра в Саратове на площади перед цирком состоится Фестиваль цирковых мастер-классов
15:26 | 20 августа
Приволжская железная дорога занесена в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта»
14:37 | 20 августа
Команда тренд-футуролога Игоря Сюча стала финалистом всероссийского проекта «Открой свою Россию»
14:30 | 20 августа
В Оренбургской области завершился инженерно-технологический интенсив «StartUp Степь» 31
14:27 | 20 августа
В Саратовской области собрано восемьдесят тысяч тонн овощей
13:31 | 20 августа
Александр Романов проверил готовность школ Балтайского района к новому учебному году
12:35 | 20 августа
Саратовцы отметили День Физкультурника, поучаствовав в онлайн-забеге
11:42 | 20 августа
ПФР: причины отказа в назначении новых ежемесячных выплат по линии ПФР
10:48 | 20 августа
Учащимся ершовкой автошколы рассказали о правилах проезда через железнодорожные переезды
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Завтра в Саратове состоятся очередные ярмарки выходного дня

Новости


В предстоящую субботу, 21 августа, реализация сельскохозяйственной продукции будет осуществляться на трех торговых площадках города: на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61).

Режим работы торговых площадок - с 8:00 до 16:00.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области будут предложены к реализации мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, домашняя птица, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» на Театральной площади с 1 июня по 31 августа организована ярмарка по продаже плодоовощной и ягодной продукции. 21 августа на ярмарку приглашены сельхозтоваропроизводители плодоовощной продукции Татищевского муниципального района. Начало работы ярмарочной площадки –8:00.

Сельхозтоваропроизводители Балаковского муниципального района представят свою продукцию на торговой площадке в поселке Елшанка.

По вопросам работы торговых площадок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14:00, в будние дни - по телефону 50-70-17.