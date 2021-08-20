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Рубрику «Поля про хайп в шоу-бизе» завела в инстаграме Пелагея Стефогло

Новости
Певица и телеведущая канала Music Box Пелагея Стефогло завела в своем инстаграм-аккаунте рубрику «Поля про хайп в шоу-бизе».
Рубрику «Поля про хайп в шоу-бизе» завела в инстаграме Пелагея Стефогло

В ней она рассказывает о наиболее громких скандалах из жизни звезд. Не секрет, что многие знаменитости идут на различные ухищрения, чтобы удержать к своей персоне внимание аудитории, то есть стараются «похайповать» буквально на всем.

В инстаграме Пелагеи уже выложено несколько видео, где автор разоблачает пиар-ходы звезд российского шоу-бизнеса. Главный секрет: чтобы прославиться на всю страну, нужно сделать какую-нибудь гадость, снять это на видео и выложить в интернет. Самое мерзкое, по мнению ведущей – хайп на отношениях, человечности и любви. "Чтобы продать событие подороже – разведись", - советует Пелагея Стефогло.
В своей рубрике Пелагея показывает, что на самом деле происходит за ширмой шоу-бизнеса в эпоху социальных медиа, когда проблема «хайпа» стала настолько распространенной.

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