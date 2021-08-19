Свыше пятисот тысяч жителей области вакцинировались от новой коронавирусной инфекции
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин принял участие в очередном рабочем совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава федерального минздрава Михаил Мурашко.
Среди основных вопросов обсуждался уровень смертности в регионах, в том числе связанный с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. По мнению Олега Костина, его возможное снижение может обеспечить более активное желание жителей сделать прививку от COVID-19. В Саратовской области имеются в наличии вакцины различных видов, зарегистрированных, сертифицированных и допущенных к применению на территории России. Воспользоваться ими и получить максимальную защиту могут все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний, как в поликлинике, так и в мобильных пунктах вакцинации. Перед прививкой назначается консультация врача.
Всего по состоянию на 17 августа 2021 г. в Саратовскую область федеральным центром отгружено 686 412 доз вакцины (616 908 доз вакцины «ГамКовидВак», 19 020 доз вакцины «ЭпиВакКорона», 10 140 доз «Ковивак», 40344 доз «Спутник Лайт»).
В области функционируют 96 вакцинальных пунктов в 64 медицинских организациях, а также 20 мобильных прививочных пунктов в крупных торговых центрах. Работают выездные бригады в сельских населенных пунктах, в учреждениях социальной защиты, образования, промышленных предприятиях и организациях области.
По состоянию на 17 августа 2021 г. привито 592 399 человек. Охват вакцинацией по первому компоненту составляет 49,3% от численности подлежащего контингента.
Полностью закончили иммунизацию 501 686, что составляет 41,7% от численности подлежащего контингента.
Повторная вакцинация: первый компонент получили 1758 человек, завершили - 170 человек.