Свыше пятисот тысяч жителей области вакцинировались от новой коронавирусной инфекции

просмотров: 281

Среди основных вопросов обсуждался уровень смертности в регионах, в том числе связанный с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. По мнению Олега Костина, его возможное снижение может обеспечить более активное желание жителей сделать прививку от COVID-19. В Саратовской области имеются в наличии вакцины различных видов, зарегистрированных, сертифицированных и допущенных к применению на территории России. Воспользоваться ими и получить максимальную защиту могут все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний, как в поликлинике, так и в мобильных пунктах вакцинации. Перед прививкой назначается консультация врача.Всего по состоянию на 17 августа 2021 г. в Саратовскую область федеральным центром отгружено 686 412 доз вакцины (616 908 доз вакцины «ГамКовидВак», 19 020 доз вакцины «ЭпиВакКорона», 10 140 доз «Ковивак», 40344 доз «Спутник Лайт»).В области функционируют 96 вакцинальных пунктов в 64 медицинских организациях, а также 20 мобильных прививочных пунктов в крупных торговых центрах. Работают выездные бригады в сельских населенных пунктах, в учреждениях социальной защиты, образования, промышленных предприятиях и организациях области.По состоянию на 17 августа 2021 г. привито 592 399 человек. Охват вакцинацией по первому компоненту составляет 49,3% от численности подлежащего контингента.Полностью закончили иммунизацию 501 686, что составляет 41,7% от численности подлежащего контингента.Повторная вакцинация: первый компонент получили 1758 человек, завершили - 170 человек.