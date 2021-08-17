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На предприятиях автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения региона будут ежегодно повышать зарплаты сотрудникам

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Вчера, 16 августа, заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов, председатель регионального отделения «Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Александр Креницкий и председатель областной организации профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Сергей Бека подписали отраслевое трехстороннее соглашение.

Работодатели сферы автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения взяли на себя обязательства по обеспечению сотрудникам реальной зарплаты на уровне не ниже трех прожиточных минимумов трудоспособного населения региона. Кроме того, руководство обязалось ежегодно повышать персоналу зарплату не реже одного раза в год на уровне не ниже прогнозируемого уровня инфляции в Саратовской области, но не ниже, чем на 7,5%.

Также соглашение предполагает проведение мероприятий по улучшению условий работы, охраны труда и экологической безопасности, выделение при необходимости средств на поддержание здоровья, включая профилактику социально значимых заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

Соглашение вступило в силу с момента его подписания и будет действовать три года.

Напомним, ранее аналогичное соглашение было заключено между минпромэнерго региона, областной организацией Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности и региональным отделением «Союза машиностроителей России».