На этой неделе в области ожидается аномально жаркая погода
По данным Саратовского Гидрометцентра, в период с 10 по 16 августа на территории Саратовской области ожидается аномально жаркая погода. Температура ночью +18...+23, днём +32...+37.
В течение недели в большинстве районов области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс горимости.
Напоминаем, что на территории Саратовской области введен особый противопожарный режим, который предусматривает ряд дополнительных требований пожарной безопасности - запрет на разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, на посещение лесов. За нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы.
Основные рекомендации МЧС, как вести себя в жару.
1. Пить много жидкости — во избежание обезвоживания организма. Лучше всего употреблять минеральную воду, которая не только утолит жажду, но и поддержит нормальный водно-солевой баланс. Основной объем воды лучше пить утром и вечером — в это время организм имеет возможность запасти влагу в тканях. В жару не стоит употреблять алкоголь.
2. Употреблять в пищу водосодержащие овощи и фрукты: помидоры, огурцы, арбузы. Горячим блюдам предпочитать холодные.
3. Практиковать водные процедуры — принимать прохладный душ, делать обтирания. Можно использовать и ванны с настоями трав-антисептиков (ромашки, чистотела, череды) — они отлично дезинфицируют кожу.