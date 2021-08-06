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Ежедневно порядка 70 автомобилистов нарушают правила парковки

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В Саратове 5 августа сотрудники Регионального навигационно-информационного центра совместно с представителями ГИБДД, областного министерства транспорта и дорожного хозяйства и СМИ провели рейд по соблюдению правил парковки на улице Сакко и Ванцетти.

Журналистам показали работу комплекса «Паркон» и мобильного комплекса, оператором которого является пеший сотрудник.

Автомобиль, оснащенный «Парконом» делает два круга в зоне действия запрещающих парковку знаков, в это время оператор комплекса зафиксирует нарушение правил парковки. После чего полученные материалы направляются инспекторам ГИБДД, которые уже выносят постановление о правонарушении, после чего нарушителю приходит штраф.

В процессе своей работы сотрудники РНИЦ сталкиваются с проблемой невозможности фиксации нарушений из-за того, что автомобилисты-нарушители умышленно скрывают государственные регистрационные знаки посторонними предметами.

В подобных случаях сотрудники ГИБДД устанавливают владельца машины и вызывают его на место инцидента по телефону. Если с автомобилистом невозможно связаться – автомобиль эвакуируют на штрафстоянку. Также подобные нарушения фиксируются пешим сотрудником РНИЦ с камерой и планшетом, на котором установлено специальное программное обеспечение. В систему оператор заносит данные о месте зафиксированного нарушения и загружает фотографии госномеров транспортного средства.

За время проверки участники рейда выявили четыре автомашины с закрытыми номерами.

«В центре города неправильно припаркованные автомобили в первую очередь мешают благоустройству: убирать улицы, проводить своевременно ремонт. Наша задача – научить людей парковаться правильно и разгрузить проблемные места», - прокомментировал работу мобильных комплексов заместитель директора ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» Сергей Смородников.

Первый комплекс «Паркон» появился в 2018 году, сейчас в эксплуатацию ввели второй, поскольку в Энгельсе также существует проблема неправильной парковки. Ежедневно мобильные комплексы фиксируют в среднем 70 фактов нарушений парковки, за неделю - порядка 500.
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