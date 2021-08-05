Минприроды и предприятие города исследовали воду в родниках Кумысной поляны

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Специалисты отобрали для исследования воду из 7 родников, популярных среди жителей города: родник «Игуминский» на улице Шелковичной в Октябрьском ущелье, родник «Богатырский» вблизи лагеря «Родничок», «Беркутовский» в районе 10-Дачной, «Серебряный» в районе 6-й Дачной, родник на 8-й Дачной, а также двух родников на «Андреевских прудах».Родниковую воду исследовали на содержание нитратов, аммония, хлоридов, железа, бактерий группы кишечной палочки – всего по 12 показателям. Результаты анализов выявили, что по санитарно-гигиеническим показателям вода в родниках чистая. Особенно высокие показатели у воды из «Игуминского» родника, расположенного на ул. Шелковичной в Октябрьском ущелье Саратова. По рекомендациям Роспотребнадзора воду из родников необходимо кипятить перед использованием.Результаты анализов воды в ключах можно посмотреть на информационных стендах у каждого проверенного специалистами родника.