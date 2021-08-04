„Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, другой - отражающиеся звезды"

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Напомним, главный редактор журнала "The New Times" Евгения Альбац побывала в Саратове и негативно высказалась о городе. По ее словам, "Саратов самый страшный, совершенно убитый город, по которому течет вода. Это просто страшно смотреть на этот город. Сейчас там меняют тротуары. Это, конечно, придает особый вид. Но, при этом, самое страшное - это конечно, совершенно разрушенная канализация, трубы".Однако с данным утверждением согласны не все.Комментируя высказывание Альбац, российский журналист, государственный, политический и общественный деятель, руководитель Россотрудничествазаявил:«Удивительно, что Евгения Марковна, вдруг, поездила по России. Вероятно, многое было в новинку, что и сказалось на оптике Альбац. Заметила только плохое, но не увидела ничего хорошего.Саратов – прекрасен. За последнее время создано много общественных пространств, модернизируется коммунальная сфера, ремонтируются дороги и тротуары.Есть, что улучшать, но нельзя говорить о Саратове, как о страшном и ужасном городе. Сам работал депутатом от Саратовской области. Из личного опыта могу сказать: да, есть проблемы, но видеть только их, не замечая как появляются новые учреждения соцсферы, инфраструктура, как повышается уровень жизни населения, в корне неправильно. Я это знаю.Евгении Марковне шлю привет. Надеюсь, она продолжит открывать для себя Россию и дальше, а также перестанет искать плохое там, где, возможно, его и нет».Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО, автор и ведущий телевизионной программы «Умницы и умники»«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов…Мне очень не нравилась эта комедия, особенно, когда я понял, что это Фамусов так написал про замечательный город. Его ни в коем случае не надо слушать, потому что Саратов – не глушь, а наоборот центр – центр культуры, центр театра. И люди здесь живут интересные, яркие, театральные. При этом театральные в высшем смысле, достаточно вспомнить одного Олега Павловича Табакова. Люди умные, прекрасные организаторы, интересные, очень разнообразные, очень разные, совсем не скучные, а наоборот – веселые.На Волге много замечательных городов, но Саратов – с особым лицом. Пройдет 500 лет, многие города забудутся, а Саратов никогда не забудется, ведь именно на эту землю опустился первый на земле космонавт. Очень важен был именно этот момент: всё могло закончиться плачевно, полет мог не состояться. А здесь был мировой успех – Юрий Гагарин приземлился в Саратове. Так что это центр мировой космической истории.Лично я – человек заинтересованный, для меня самое главное – мои умники и умницы. Поэтому Саратову стоило только присоединиться к нашему движению, как я сразу получил блестящую студентку. А школы какие замечательные! А дети, которые в них учатся! Потенциал громадный.В Саратове чувствуется большое и очень серьезное, очень вдумчивое, конкретное, реальное внимание к детям. Аплодирую этому замечательному городу.И еще раз подчеркну – для меня, как и для древнего грека, самое главное в городе – его люди, а потом уже стены, здания, хотя у вас и со зданиями очень неплохо»Народный артист России, дважды лауреат Государственных премий Российской Федерации, художественный руководитель Государственного театра Наций«Я часто бываю в Саратове, моем родном городе. Вот в апреле был на гастролях. Много езжу и по стране, поэтому мне есть, с чем сравнивать. В этот приезд порадовался новому аэропорту и хорошей дороге от него.Через центр старого Саратова продлили пешеходную зону до набережной Волги. Знаю, что там открыли пляж. Он даст возможность отдыхать прямо в городе, а не пробираться на остров, как это было раньше.Закончен ремонт цирка, на очереди Театр оперы и балета. Конечно, ещё не все гладко, надо менять старые коммуникации, реставрировать исторические здания — а их очень много, и Саратов ими славен.Понятно, что много и других проблем. Но я увидел, что после долгой спячки город стал развиваться, и это касается не только центра. Знаю, это по словам моих родственников. И я всячески буду способствовать дальнейшему развитию моего родного Саратова».Руководители саратовских вузов рассказали, как они видят областной центр сегодняРектор Саратовской государственной юридической академииотметила, что Саратов в последние годы активно развивается, строится и хорошеет. Она подчеркнула:«Я – патриот своей малой родины. И патриотизм этот не квасной, а самый настоящий – глубокий и всеобъемлющий. Это мой дом, это мой город. И я его полюбила с самого детства (да, он тогда был другим), и с годами эта любовь и чувство искренней привязанности стали только крепче, сильнее, осознаннее! И как же несправедливо, обидно и однобоко был вынесен этот «вердикт»… Наполненный злобой и нежеланием видеть всё то хорошее, что есть сегодня у нас, саратовцев. Как будто незаслуженно плохо отозвались о близком человеке, с которым ты знаком всю свою жизнь и которого именно ты, а не кто-то совершенно посторонний, знаешь «от и до». Это из личного отношения к этому опусу.Посыл поддержал и руководитель СГУ.«Прорывы трубопровода я видел и в Анталии, и в Москве – все бывает, от этого никто не застрахован. Я в Саратове с 1991 года, так что могу сравнить тогда и сейчас. Тем более, что город Саратов был объектом пристального изучения коллективом лаборатории урбоэкологии Саратовского университета. На протяжении девяностых годов мы следили за природной составляющей городской среды, техногенной нагрузкой, оценивали состояние почв, воздуха, поверхностных вод, жилой и промышленной застройки. Город тогда и город сейчас – это большая разница. Разговоры о том, что делаются только тротуары, а больше ничего не делается, это неправда. То, что сейчас делается в городе вызывает восхищение. На улицах много техники стало, поливают газоны, чистят улицы, с запыленностью боремся. Не знаю, замечает это кто-то или нет, но запыленность города сейчас гораздо меньше, чем была раньше. Город преображается: уютные скверы, газоны, клумбы с цветами. Этого ведь недавно совсем не было. Меняются дороги (я сам автолюбитель, обожаю ездить за рулем и могу заявить: у нас сейчас очень хорошие дороги стали по сравнению с теми, что были), тротуары, ситуация с водопроводными коммуникациям тоже меняется, но для этого нужно время, инвестиции и четкий план.Я помню Москву 80-х годов, это грязная и неухоженная Москва была, сейчас это красавец-город. Точно так же Саратов меняется.К нам в город приезжают учиться студенты не только из других городов, но из других стран. Если 15 лет назад было немногим больше сотни студентов-иностранцев, то сейчас их обучается более полутора тысяч! У нашего университета заключено более 50 договоров с разными странами мира. У нас много научных договоров с иностранными центрами Германии, Америки, Великобритании, Франции Китая. Поэтому описывать Саратов как захолустный город, в данном случае слово «предвзято» - это мягкое слово», - прокомментировал ректор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского