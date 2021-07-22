На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в первом полугодии было направлено 1,4 миллиарда рублей

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В мероприятии, проходившем в формате видеоконференции, участвовали представители трудовых коллективов, а также руководители Приволжской магистрали и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.– Эффективная работа коллективов железной дороги позволила успешно выполнить все плановые показатели производственно-финансовой деятельности, установленные правлением ОАО «РЖД», – сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев. – Обеспечен рост грузооборота, участковой скорости, среднего веса поезда, снижена себестоимость перевозок.В целях обеспечения безопасности железнодорожников и пассажиров на ПривЖД реализуется комплекс мер по профилактике инфекционных заболеваний. Работники обеспечены дезинфицирующими средствами, масками, перчатками и бесконтактными термометрами. Более половины сотрудников Приволжской магистрали сделали прививку от новой коронавирусной инфекции.На мероприятия по обеспечению безопасных условий труда работников в I полугодии направлено более 400 млн рублей. Благодаря проведённой работе с начала текущего года на полигоне ПривЖД не допущено ни одного случая травмирования сотрудников.Полностью выполнены обязательства в части индексации заработной платы железнодорожников, в результате чего она остаётся конкурентной на региональных рынках труда.В год 150-летия Приволжской магистрали в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях реализован ряд проектов, связанных со строительством, реконструкцией и модернизацией железнодорожных объектов. В частности, введён в эксплуатацию новый железнодорожный мост через реку Ахтуба в Астраханской области, модернизирован диспетчерский центр управления перевозками ПривЖД, отремонтированы административно-бытовые здания Сарептской и Арчединской дистанций пути, благоустроены парк Железнодорожников вблизи астраханского вокзала, а также база отдыха «Каспийский лотос». В преддверии Дня Победы на станции Петров Вал состоялось открытие мемориального комплекса «Строителям и железнодорожникам Волжской рокады».Участники совещания отметили, что обязательства компании по Коллективному договору ОАО «РЖД» были выполнены во всех структурных подразделениях дороги. Насоциальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в I полугодии 2021 года направлено 1,4 млрд рублей.