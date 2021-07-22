Спортсменка из Саратова Александра Разаренова прибыла в Токио

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В этот раз самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Владивостока, совершил посадку в аэропорту «Нарита», расположенном примерно в 75 километрах от Олимпийской деревни. Обычно именно сюда прилетают все международные рейсы, однако специально для участников Игр японская сторона перепрофилировала под эти нужды и второй по величине авиационный узел Токио – «Ханэда».«Так как самолет был полностью в нашем распоряжении, за время полета удалось и поспать, и поесть, — отметила в интервью Службе информации ОКР чемпионка Европы по триатлону Александра Разаренова. – Все процедуры после перелета прошли гораздо быстрее, чем три месяца назад, когда приезжали в Токио на Кубок мира. Сразу после выхода из терминала ощутила некоторое волнение, которого до этого не было. Видимо, почувствовала олимпийскую атмосферу.К слову, в Японии регулярно соревнуемся при экстремальной жаре, так что привыкли к этому. Единственное, мешает теплая вода: плыть в ней тяжело, поскольку воздух тоже горячий и нет никакого охлаждения. На тестовой гонке в 2019 году температура залива поднималась выше 30 градусов, и приходилось очень непросто», — добавила спортсменка.После прибытия в Олимпийскую деревню фехтовальщиков, дзюдоистов, тяжелоатлетов и представителей триатлона ждал небольшой отдых. И уже сегодня им предстоит провести первые тренировки на аренах Игр.