В Красноармейске женщина за рулем насмерть задавила семилетнего сына

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По предварительным данным, 21 июля 2021 года в вечернее время 34-летняя женщина во дворе дома по улице Западная города Красноармейск допустила наезд на своего 7-летнего сына. От полученных травм ребенок скончался на месте.Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти ребенка.В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.