Саратовская область готовится принять участников федерального проекта «Музейные маршруты России»

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Гостей – участников мероприятий из регионов России Саратов будет принимать 21-23 июля. Координировать работу будет статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Юрьевна Манилова.На базе музеев области состоится цикл презентационных и экспертно-методических мероприятий в рамках федерального проекта «Музейные маршруты России». В ходе мероприятий музейные работники, профессионалы туристической индустрии, специалисты по развитию территорий обсуждают самые острые и актуальные вопросы: как научиться позиционировать и продвигать музеи, повышать их узнаваемость и востребованность среди туристов. Основная цель проекта – добиться радикального роста посещаемости музеев, с целью роста доходов и, как следствие, формирования ресурсной базы для развития музейных учреждений.Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой: