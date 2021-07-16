Саратовская область готовится принять участников федерального проекта «Музейные маршруты России»
В июле Саратовская область выбрана центром проведения проектно-аналитической сессии федерального проекта «Музейные маршруты России».
Гостей – участников мероприятий из регионов России Саратов будет принимать 21-23 июля. Координировать работу будет статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Юрьевна Манилова.
На базе музеев области состоится цикл презентационных и экспертно-методических мероприятий в рамках федерального проекта «Музейные маршруты России». В ходе мероприятий музейные работники, профессионалы туристической индустрии, специалисты по развитию территорий обсуждают самые острые и актуальные вопросы: как научиться позиционировать и продвигать музеи, повышать их узнаваемость и востребованность среди туристов. Основная цель проекта – добиться радикального роста посещаемости музеев, с целью роста доходов и, как следствие, формирования ресурсной базы для развития музейных учреждений.
Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой:
- Запуск федерального проекта «Музейные маршруты России» состоялся в апреле 2021 года в Калуге. В течение года выездные презентационные и экспертно-методические мероприятия проекта «Музейные маршруты России» запланировано проходят в Санкт-Петербурге, Пскове, Туле, Смоленске, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске, Республике Карелия. Они нацелены на популяризацию уникального культурно-исторического наследия, вовлечение в культурный оборот большего количества объектов культурного показа. В Саратовской области представителями российского музейного сообщества будут обсуждаться вопросы сохранения культурного, духовного, исторического и патриотического наследия России, систематизации и развития музейного туризма, увеличения количества посетителей музеев, входящих в культурно-познавательные проекты. 22 июля состоится не только презентационная сессия музеев Саратовской области, но и презентация Событийного музейного календаря. Это новая форма, которая включает мероприятия, проводимые не только музеями, но и включает проекты иных учреждений культуры и искусства, в которых музеи могут представить свою страницу. Мы должны сделать так, чтобы во всех регионах, во всех уголках страны люди знали не только знаковые ведущие федеральные музеи, но и наши областные и муниципальные музеи , которые хранят наше бесценное историко-культурное наследие.