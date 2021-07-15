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Министерство культуры области предлагает наделить музейные подразделения статусом самостоятельного юридического лица

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Саратовская область по праву гордится своими музеями, которые успешно выполняют важную государственную задачу по нравственному и эстетическому воспитанию граждан, приобщению их к достояниям национальной и мировой культуры.

Музейную сеть региона представляют 27 государственных и муниципальных музеев. В профильном составе преобладают историко-краеведческие музеи, также функционируют художественные, литературно-краеведческие и этнографический. Кроме того? работают более 200 негосударственных музеев, открытых в учебных заведениях, на предприятиях, в учреждениях культурно-досугового и библиотечного типа. Созданы частные музеи: Музей самоваров, музей народной монументальной живописи «Дом со львом».

Открыт культурно-просветительский комплекс музейного типа «Моя история», к которому присоединен в качестве филиала Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Учреждение имеет возможность представления музейных предметов не только в классической форме, но и в мультимедийном варианте с использованием современного интерактивного оборудования.

Яркими событиями прошедшего года стало открытие при поддержке Вячеслава Володина нового здания Петровского историко-краеведческого комплекса имени Ивана Панфилова, мемориального комплекса Дома-музея Героя Советского Союза Виктора Талалихина в селе Тепловка Вольского района, здания депозитария Хвалынского краеведческого музея. Работа по развитию музейной сети региона продолжается.

«Задача расширения музейной сети области по-прежнему актуальна, - считает заместитель министра культуры области Владимир Баркетов. - В 16 муниципальных районах, где проживает 318 тыс. жителей, имеются негосударственные музеи. Результаты их работы в силу отсутствия их юридического статуса в федеральную и областную статистику по основным направлениям деятельности не включаются. Следует отметить, что фонды музеев Александрово-Гайского, Базарно-Карабулакского, Ровенского, Озинского, Ртищевского, Краснокутского муниципальных районов насчитывают несколько тысяч единиц хранения. Уровень работы этих музеев не ниже государственных и муниципальных учреждений. Однако на протяжении многих лет они остаются в статусе общественных и расположены в структуре Домов культуры или библиотечной системы.

ля решения этого вопроса министерство культуры области обратилось к администрациям районов с предложением о рассмотрении возможности наделения музейных подразделений статусом самостоятельного юридического лица. Создание новых музеев и современных, технически оснащенных экспозиций должно стать значительным шагом вперед, способствовать сохранению исторической памяти и приобщению жителей области к культурно-историческому наследию».