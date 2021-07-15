В Саратове стартовали финальные соревнования по фехтованию в рамках V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021
14 июля в Саратове начались финальные соревнования по фехтованию в рамках V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021. В первый день были разыграны три комплекта медалей среди юниоров и юниорок шпажистов, и юниорок саблисток.
Победителями в данных дисциплинах стали представители Москвы и Московской области.
Саратовскую область в первый день соревнований представляли 12 воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию им. Г.И. Шварца. Среди спортсменов региона лучший результат показал Данила Корбашев, он занял 7 место.
Результаты соревнований:
Шпага юниоры (48 участников):
1 место - Артур Толасов (Москва);
2 место - Кирилл Гуров (Санкт-Петербург);
3 место - Дмитрий Просвирнин (Санкт-Петербург);
3 место - Алексей Удовиченко (Москва).
Шпага юниорки (44 участницы):
1 место - Ирина Селина (Московская область);
2 место - Бавуге Хабимана Милен (Москва);
3 место - Анна Гзюнова (Москва);
3 место - Полина Хаертдинова (Башкортостан).
Сабля юниорки (24 участницы):
1 место - Дарья Дрозд (Москва);
2 место - Анастасия Шорохова (Новосибирская область);
3 место - Алина Ключникова (Санкт-Петербург);
3 место - Мария Кузнецова (Новосибирская область).
Сегодня, 15 июля, пройдут командные соревнования среди юниоров и юниорок шпажистов, и юниорок саблисток.