15 июля 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:26 | 15 июля
NordStar наградит привившихся от COVID-19 пассажиров бонусными милями
17:00 | 15 июля
Скоростной электропоезд ЭС1П «Ласточка» совершил тестовую поездку от Саратова до Аткарска
16:17 | 15 июля
В этом году к сети Интернет подключат почти шестьдесят населенных пунктов
15:33 | 15 июля
В онлайн-школе ProgKids учителей обучат программированию на Minecraft
14:26 | 15 июля
Школьники Саратовской области выиграли конкурс «Большая перемена» и в сентябре отправятся в путешествие
13:35 | 15 июля
Министерство культуры области предлагает наделить музейные подразделения статусом самостоятельного юридического лица
12:38 | 15 июля
Начался прием заявок на первый всероссийский фестиваль работающей молодёжи
11:42 | 15 июля
В Саратове стартовали финальные соревнования по фехтованию в рамках V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021
10:44 | 15 июля
В Саратовской области за полгода созданы условия для газификации более 900 домовладений
09:48 | 15 июля
В Парке покорителей космоса открылась первая выставка «Музейная коллекция. Начало…»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове стартовали финальные соревнования по фехтованию в рамках V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021

Новости


14 июля в Саратове начались финальные соревнования по фехтованию в рамках V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021. В первый день были разыграны три комплекта медалей среди юниоров и юниорок шпажистов, и юниорок саблисток.

Победителями в данных дисциплинах стали представители Москвы и Московской области.

Саратовскую область в первый день соревнований представляли 12 воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию им. Г.И. Шварца. Среди спортсменов региона лучший результат показал Данила Корбашев, он занял 7 место.

Результаты соревнований:

Шпага юниоры (48 участников):

1 место - Артур Толасов (Москва);
2 место - Кирилл Гуров (Санкт-Петербург);
3 место - Дмитрий Просвирнин (Санкт-Петербург);
3 место - Алексей Удовиченко (Москва).
Шпага юниорки (44 участницы):

1 место - Ирина Селина (Московская область);
2 место - Бавуге Хабимана Милен (Москва);
3 место - Анна Гзюнова (Москва);
3 место - Полина Хаертдинова (Башкортостан).
Сабля юниорки (24 участницы):

1 место - Дарья Дрозд (Москва);
2 место - Анастасия Шорохова (Новосибирская область);
3 место - Алина Ключникова (Санкт-Петербург);
3 место - Мария Кузнецова (Новосибирская область).
Сегодня, 15 июля, пройдут командные соревнования среди юниоров и юниорок шпажистов, и юниорок саблисток.