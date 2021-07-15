Новый рельсовый автобус РА3 «Орлан» показали в Энгельсе в рамках 150-летия ПривЖД

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В числе первых пассажиров, осмотревших подвижной состав, были начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. В салоне руководителям рассказали о технических характеристиках и возможностях нового подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров на неэлектрифицированных участках железных дорог.За основу нового рельсового автобуса взята конструкция предыдущей модели (РА2), курсирующей на различных маршрутах в Саратовской области. В отличие от РА2, в пассажирском салоне РАЗ увеличена ширина прохода между сиденьями.В новом подвижном составе, оснащённом современной микропроцессорной системой управления, созданы все условия для комфортабельной и безопасной перевозки пассажиров. В салоне рельсового автобуса (в двухвагонном исполнении) установлены 133 мягких кресла, а также откидные столики. В головных вагонах есть биотуалеты, специализированные подъемники, а также места для пассажиров с ограничениями возможностями здоровья. Состав рельсового автобуса оборудован системами поддержания микроклимата, видеонаблюдения, пожарной безопасности и энергосберегающего освещения. В каждом вагоне функционируют информационные табло.