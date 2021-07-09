9 июля 2021 ПЯТНИЦА
Новости
12:39 | 09 июля
Александр Романов: «Растить специалистов для больниц и поликлиник нужно со школьной скамьи»
11:45 | 09 июля
Благоустроенный родник открылся в Саратове
10:53 | 09 июля
Отправка и выдача писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла почти на 30% в январе-июне 2021 года
09:56 | 09 июля
В Саратовской области продлены ограничения на работу общепита
09:00 | 09 июля
Бесплатно доехать из Саратова в Балаково и вернуться обратно на новом рельсовом автобусе РА3 «Орлан» можно будет 10 июля
22:57 | 08 июля
В штаб-квартире ЮНЕСКО проходит фотовыставка Александра Химушина «Мир в лицах»
21:44 | 08 июля
Обладателем диплома «Доверие потребителей» стал «Фибратек»
18:13 | 08 июля
Сегодня состоится торжественное награждение победителей конкурса ПФО «Успешная семья Приволжья»
17:00 | 08 июля
На новом пляже состоится мастер-класс для отдыхающих от спасателей
16:39 | 08 июля
Александр Романов: «Качество оказания первичной медицинской помощи должно соответствовать всем современным требованиям»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Отправка и выдача писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла почти на 30% в январе-июне 2021 года

Новости


В январе-июне 2021 года с железнодорожных вокзалов Приволжской магистрали поездами дальнего следования было отправлено около 1 тыс. писем и малогабаритных посылок.

В тоже время для выдачи поступило около 1,8 тыс. единиц малогабаритного багажа, присланных из других регионов. Это почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Возможность принять и отправить корреспонденцию и малогабаритные посылки организована на 15 вокзалах ПривЖД: в Саратове, Астрахани, Волгограде, Балаково, а также Аткарске, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.
Для получения услуги необходимо обратиться к дежурному по вокзалу, а на вокзале Саратов-1 – к администратору бизнес-зала на втором этаже. К отправке принимаются документы, вещи, а также корреспонденция общим весом до 10 кг. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса и габарита посылки, а также расстояния до пункта назначения.

Кроме того, при отправлении посылок в Москву и Санкт-Петербург можно воспользоваться услугой доставки по городу. Она оказывается на следующий день после прибытия в пункт назначения (с 9:00 до 18:00). К отправке принимаются посылки общим весом до 3 кг.

В целях предотвращения передачи запрещённых грузов (скоропортящихся продуктов, лекарственных средств, колющих предметов и т.д.) упаковка производится специалистом вокзального комплекса. Для исключения несанкционированного открытия применяется фирменная клейкая лента. В качестве дополнительной защиты контейнеров и конвертов используются номерные одноразовые пломбы.

***
Услуга отправки писем и посылок поездами дальнего следования действует на всех вокзалах России. Чаще всего на вокзалы ПривЖД поступают посылки из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, корреспонденция прибывает из Воронежа, Краснодара, Сочи, Самары, Рязани, Казани, Челябинска, Ростова-на-Дону, Нижневартовска и Иркутска.
В списке популярных адресатов значатся железнодорожные вокзалы Москвы, Санкт-Петербурга, а также Самары, Казани, Краснодара и Сочи.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код