В лесах Саратовской области в выходные дни пожаров не зарегистрировано
Со 2 по 5 июля в лесах Саратовской области пожары отсутствовали. Системой ИСДМ-Рослесхоз зафиксировано 7 мест повышенной температуры (термоточек) на площади 518 га.
Наибольшая площадь термоточек зафиксирована в Самойловском (3 шт. общей площадью 197 га), в Балашовском (1 шт. площадью 179 га) и Калининском районах (1 шт. площадью 87 га).
«Одной из основных причин возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение граждан с огнем, поэтому широкое проведение противопожарной разъяснительной работы среди населения является для нас одним из основных направлений», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.