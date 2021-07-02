В Саратове открывается благоустроенный родник на 8-й Дачной

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Министерством постоянно ведется работа по уходу за парком, в том числе за его водными артериями. Всего на территории Кумысной поляны находится 25 родников. Силами министерства, ГУСО «Кумысная поляна», спонсорами за два года благоустроили 10 родников. Работа продолжается. В будущем планируется благоустроить их все. Большую поддержку министерству оказывают студенты саратовских вузов, участвующие в уборках родников, и ответственные предприниматели в части строительства и проведения капитальных работ. Так, благоустроенный родник, который находится в районе 8-й Дачной в Саратове, отремонтирован силами и средствами саратовской компании ПАО «Россети Волга».Качество воды в роднике на 8-й Дачной по органолептическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».В летний период его ежедневно посещает до 200 человек.