2 июля 2021 ПЯТНИЦА
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В Саратове открывается благоустроенный родник на 8-й Дачной

Новости


8 июля в 15.00 состоится открытие отремонтированного родника, расположенного на территории природного парка «Кумысная поляна» в Саратове. В церемонии открытия планируется участие министра природных ресурсов и экологии области Константина Доронина.

Министерством постоянно ведется работа по уходу за парком, в том числе за его водными артериями. Всего на территории Кумысной поляны находится 25 родников. Силами министерства, ГУСО «Кумысная поляна», спонсорами за два года благоустроили 10 родников. Работа продолжается. В будущем планируется благоустроить их все. Большую поддержку министерству оказывают студенты саратовских вузов, участвующие в уборках родников, и ответственные предприниматели в части строительства и проведения капитальных работ. Так, благоустроенный родник, который находится в районе 8-й Дачной в Саратове, отремонтирован силами и средствами саратовской компании ПАО «Россети Волга».

Качество воды в роднике на 8-й Дачной по органолептическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

В летний период его ежедневно посещает до 200 человек.