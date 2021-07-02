Георгий Цнобиладзе назначен главным режиссёром Саратовского ТЮЗа Киселёва

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Им стал выпускник мастерской Льва Додина Георгий Цнобиладзе. Директор театра Игорь Баголей представил нового главного режиссёра коллективу ТЮЗа 30 июня на собрании труппы по случаю конца театрального сезона.Георгий Цнобиладзе из Санкт-Петербурга, в 2002 году он окончил экономический факультет СПбГУ и поступил на актёрско-режиссёрский курс Льва Абрамовича Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, который окончил в 2007 году. Ещё во время учебы и несколько лет после окончания академии Георгий Цнобиладзе играл на сцене МДТ-Театра Европы, в 2010-2013 годах преподавал актерское мастерство и сценическую речь в Театре-студии СПбГУ. В театральном сезоне 2014/2015 годов занимал должность главного режиссера театра «Мастеровые» в Набережных Челнах.Уже больше десяти лет Георгий Цнобилазде в качестве приглашенного режиссёра ставит спектакли в разных театрах по всей стране. В Санкт-Петербурге осуществил ряд постановок на площадке молодежной режиссёрской лаборатории ON.Театр, в том числе в рамках международного проекта лаборатории поставил спектакль в Театре Франко Паренти в Милане. Сотрудничал с «Чехов-центром» (Южно-Сахалинск), Камерным театром Екатеринбурга, Бурятским драматическом театром (Улан-удэ), Русским драматическим театром (Уфа), Норильским театром драмы, Томским и Воронежским ТЮЗом, Ульяновским театром драмы имени Гончарова, Севастопольским театром драмы имени Луначарского и другими крупными российскими театрами. Целый ряд успешных постановок Георгий Цнобиладзе осуществил в театрах малых городов по всей России — Ачинска, Бийска, Выборга, Ельца, Каменска-Уральского, Волгодонска, Новороссийска, Советска и других. Многие из этих постановок стали результатом участия в лабораториях Государственного Театра наций.В прошлом году Георгий Цнобиладзе был включён в список 5 лучших молодых режиссёров Москвы и Санкт-Петербуга по версии журнала TimeOut. Постановка Георгия Цнобиладзе «Ножницы» в выборгском театре «Святая крепость» была отмечена в 2020 году Экспертным советом премии «Золотой софит» «за игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем».Сфера творческих интересов Георгия Цнобиладзе — современная российская пьеса, в том числе и для детей и подростков, русская классика и зарубежная драматургия. Георгий Цнобиладзе — постоянный участник творческих лабораторий Олега Лоевского по всей России, в том числе лаборатории театров малых городов, которые проводились в Драматическом театре Вольска и Театре драмы имени Слонова с курсом Григория Аредакова.С творческой лаборатории «Четвертая высота» в 2016 году началось знакомство Георгия Цнобиладзе с СаратовскимТЮЗом им. Ю.П. Киселёва. Он принимал участие в одном из самых необычных выпусков творческой лаборатории, которая была посвящена современной интерпретации русской классики. По итогам лаборатории его эскиз по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» был высоко оценен зрителями и критиками и в этом театральном сезоне прошли репетиции по его доработке до полноценного спектакля на большой сцене театра. Работа над спектаклем практически завершена, премьеру «Пиковой дамы» в постановке Георгия Цнобиладзе зрители смогут увидеть в сентябре.