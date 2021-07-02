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Георгий Цнобиладзе назначен главным режиссёром Саратовского ТЮЗа Киселёва

Новости


В Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю. П. Киселёва появился новый главный режиссёр.

Им стал выпускник мастерской Льва Додина Георгий Цнобиладзе. Директор театра Игорь Баголей представил нового главного режиссёра коллективу ТЮЗа 30 июня на собрании труппы по случаю конца театрального сезона.
Георгий Цнобиладзе из Санкт-Петербурга, в 2002 году он окончил экономический факультет СПбГУ и поступил на актёрско-режиссёрский курс Льва Абрамовича Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, который окончил в 2007 году. Ещё во время учебы и несколько лет после окончания академии Георгий Цнобиладзе играл на сцене МДТ-Театра Европы, в 2010-2013 годах преподавал актерское мастерство и сценическую речь в Театре-студии СПбГУ. В театральном сезоне 2014/2015 годов занимал должность главного режиссера театра «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Уже больше десяти лет Георгий Цнобилазде в качестве приглашенного режиссёра ставит спектакли в разных театрах по всей стране. В Санкт-Петербурге осуществил ряд постановок на площадке молодежной режиссёрской лаборатории ON.Театр, в том числе в рамках международного проекта лаборатории поставил спектакль в Театре Франко Паренти в Милане. Сотрудничал с «Чехов-центром» (Южно-Сахалинск), Камерным театром Екатеринбурга, Бурятским драматическом театром (Улан-удэ), Русским драматическим театром (Уфа), Норильским театром драмы, Томским и Воронежским ТЮЗом, Ульяновским театром драмы имени Гончарова, Севастопольским театром драмы имени Луначарского и другими крупными российскими театрами. Целый ряд успешных постановок Георгий Цнобиладзе осуществил в театрах малых городов по всей России — Ачинска, Бийска, Выборга, Ельца, Каменска-Уральского, Волгодонска, Новороссийска, Советска и других. Многие из этих постановок стали результатом участия в лабораториях Государственного Театра наций.
В прошлом году Георгий Цнобиладзе был включён в список 5 лучших молодых режиссёров Москвы и Санкт-Петербуга по версии журнала TimeOut. Постановка Георгия Цнобиладзе «Ножницы» в выборгском театре «Святая крепость» была отмечена в 2020 году Экспертным советом премии «Золотой софит» «за игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем».

Сфера творческих интересов Георгия Цнобиладзе — современная российская пьеса, в том числе и для детей и подростков, русская классика и зарубежная драматургия. Георгий Цнобиладзе — постоянный участник творческих лабораторий Олега Лоевского по всей России, в том числе лаборатории театров малых городов, которые проводились в Драматическом театре Вольска и Театре драмы имени Слонова с курсом Григория Аредакова.

С творческой лаборатории «Четвертая высота» в 2016 году началось знакомство Георгия Цнобиладзе с СаратовскимТЮЗом им. Ю.П. Киселёва. Он принимал участие в одном из самых необычных выпусков творческой лаборатории, которая была посвящена современной интерпретации русской классики. По итогам лаборатории его эскиз по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» был высоко оценен зрителями и критиками и в этом театральном сезоне прошли репетиции по его доработке до полноценного спектакля на большой сцене театра. Работа над спектаклем практически завершена, премьеру «Пиковой дамы» в постановке Георгия Цнобиладзе зрители смогут увидеть в сентябре.
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