Энгельс "прочитает" "Страницы "Тихого Дона"

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Мероприятие продолжает крупный межмузейный выставочный проект с одноименным названием, который реализуется в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» при финансовой поддержке министерства культуры РФ в трех крупных городах Приволжского федерального округа – Ульяновске, Саратове и Казани.Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) – русский советский писатель, журналист, сценарист, автор всемирно известных произведений «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба человека». На выставке будут представлены мемориальные предметы, принадлежавшие писателю и его семье, фотографии разных лет, рукописи, письма и документы, рассказывающие о сложной творческой и гражданской судьбе М.А. Шолохова и судьбе его главного произведения – романе «Тихий Дон», а также предметы казачьего быта, традиционные для донской земли.В торжественном открытии выставки примет участие директор музея–заповедника М.А. Шолохова Ольга Анистратенко.Выставочный проект реализуется за счет федеральной субсидии некоммерческой организации Культурный фонд имени И.А. Гончарова на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества.