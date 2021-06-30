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Энгельс "прочитает" "Страницы "Тихого Дона"

Новости
Энгельс "прочитает" "Страницы "Тихого Дона"

30 июня в 10.00 в музее Л.А. Кассиля – филиале Государственного музея К.А. Федина состоится открытие выставки «Страницы “Тихого Донаˮ» из фондового собрания Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова» (станица Вёшенская, Ростовская область).

Мероприятие продолжает крупный межмузейный выставочный проект с одноименным названием, который реализуется в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» при финансовой поддержке министерства культуры РФ в трех крупных городах Приволжского федерального округа – Ульяновске, Саратове и Казани.

Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) – русский советский писатель, журналист, сценарист, автор всемирно известных произведений «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба человека». На выставке будут представлены мемориальные предметы, принадлежавшие писателю и его семье, фотографии разных лет, рукописи, письма и документы, рассказывающие о сложной творческой и гражданской судьбе М.А. Шолохова и судьбе его главного произведения – романе «Тихий Дон», а также предметы казачьего быта, традиционные для донской земли.

В торжественном открытии выставки примет участие директор музея–заповедника М.А. Шолохова Ольга Анистратенко.

Выставочный проект реализуется за счет федеральной субсидии некоммерческой организации Культурный фонд имени И.А. Гончарова на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества.