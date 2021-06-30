С июля изменится расписание автобуса №632-1 «Саратов-Петровск»

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отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»: 06.40, 08.00, 09.10, 13.00, 13.30 и 14.20;отправление автобусов от остановочного пункта «Петровск АС»: 10.00, 10.30, 11.15, 17.00, 17.40, 18.20.Также транспортное обслуживание жителей в направлении «Саратов – Петровск» осуществляется межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок междугородного сообщения № 507 «Пригородный – Саратов» и № 632 «Петровск – Саратов», движение по которым осуществляется согласно следующему расписанию:№ 507 «Пригородный – Саратов»:отправление автобусов от остановочного пункта «Петровск Автостанция»: 09.30 и 16.30;отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов Автовокзал»: 12.40 и 18.40;№ 632 «Петровск – Саратов»:отправление автобусов от остановочного пункта «Петровск Автостанция»: 06.00, кроме воскресенья; 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; 16.00 по воскресеньям;отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов Автовокзал»: 09.45, 10.40, кроме воскресенья; 11.25, 12.10, 15.30, 16.30, 17.15, 18.10; 19.15 по воскресеньям.