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С июля изменится расписание автобуса №632-1 «Саратов-Петровск»
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С июля изменится расписание автобуса №632-1 «Саратов-Петровск»

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С 1 июля 2021 года движение автобусов по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок междугородного сообщения № 632-1 «Саратов - Петровск» будет осуществляться ежедневно согласно следующему расписанию:

отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»: 06.40, 08.00, 09.10, 13.00, 13.30 и 14.20;

отправление автобусов от остановочного пункта «Петровск АС»: 10.00, 10.30, 11.15, 17.00, 17.40, 18.20.

Также транспортное обслуживание жителей в направлении «Саратов – Петровск» осуществляется межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок междугородного сообщения № 507 «Пригородный – Саратов» и № 632 «Петровск – Саратов», движение по которым осуществляется согласно следующему расписанию:

№ 507 «Пригородный – Саратов»:

отправление автобусов от остановочного пункта «Петровск Автостанция»: 09.30 и 16.30;

отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов Автовокзал»: 12.40 и 18.40;

№ 632 «Петровск – Саратов»:

отправление автобусов от остановочного пункта «Петровск Автостанция»: 06.00, кроме воскресенья; 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; 16.00 по воскресеньям;

отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов Автовокзал»: 09.45, 10.40, кроме воскресенья; 11.25, 12.10, 15.30, 16.30, 17.15, 18.10; 19.15 по воскресеньям.